Представители ЕС и Украины обсудили последствия присоединения Крыма к России

"ЕС и Украина обсудили 18 декабря в Брюсселе последствия незаконного присоединения Крымского полуострова и Севастополя", - говорится в заявлении Коцьянчич.

По словам Коцьянчич, это была уже шестая подобная встреча на высшем уровне между Европейской службой внешних связей и Еврокомиссии с одной стороны и с представителями Украины с другой.

"Встреча предоставила ЕС и Украине возможность выбрать новый вектор политики в отношении Крыма и Севастополя, а также в отношении ситуации на Крымском полуострове в целом", - отметила представитель.

В ходе встречи обсуждались ситуация с безопасностью и с правами человека на Крымском полуострове, а также вопросы международного права.