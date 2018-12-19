Фото: центр Тарту скоро украсит интересная новостройка

В центре Тарту на улице Тийги растет новое жилое здание, состоящее как из нового строения, так и из реставрированного старого, передает Kodustiil.
По словам девелопера проекта, который называется Veski Residentsid, строящийся жилой комплекс невелик и достаточно приватен. Первоначальный облик старой части здания подвергся тщательной реставрации и последующей реконструкции.
Сочетание деревянного и кирпичного фасадов, большие окна с частыми переплетами, соединяющее обе части здания застекленное фойе придают Veski Residentsid своеобразие.
Для внутренней отделки используются натуральные материалы. Двери и оконные рамы из цельного дерева. Стены покрашены в белый цвет, на полу - натуральный дубовый щитовой паркет, уложенный елочкой.
Вквартирах будет центральное отопление и водяной подогрев полов. Температуру можно будет регулировать в индивидуальном порядке. Также будет установлена вентиляционная система с рекуперацией тепла.
Двор будет приведен в порядок и будет выглядеть совершенно по-новому с детской площадкой, парковочными местами и подходящим озеленением.
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