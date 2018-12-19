Фото: центр Тарту скоро украсит интересная новостройка

По словам девелопера проекта, который называется Veski Residentsid, строящийся жилой комплекс невелик и достаточно приватен. Первоначальный облик старой части здания подвергся тщательной реставрации и последующей реконструкции.

ФОТО: city24.ee

Сочетание деревянного и кирпичного фасадов, большие окна с частыми переплетами, соединяющее обе части здания застекленное фойе придают Veski Residentsid своеобразие.

Для внутренней отделки используются натуральные материалы. Двери и оконные рамы из цельного дерева. Стены покрашены в белый цвет, на полу - натуральный дубовый щитовой паркет, уложенный елочкой.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Вквартирах будет центральное отопление и водяной подогрев полов. Температуру можно будет регулировать в индивидуальном порядке. Также будет установлена вентиляционная система с рекуперацией тепла.

Двор будет приведен в порядок и будет выглядеть совершенно по-новому с детской площадкой, парковочными местами и подходящим озеленением.

ФОТО: city24.ee