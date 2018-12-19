Ср, 19.12.2018
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Фото: центр Тарту скоро украсит интересная новостройка

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ФОТО: city24.ee

В центре Тарту на улице Тийги растет новое жилое здание, состоящее как из нового строения, так и из реставрированного старого, передает Kodustiil.

По словам девелопера проекта, который называется Veski Residentsid, строящийся жилой комплекс невелик и достаточно приватен. Первоначальный облик старой части здания подвергся тщательной реставрации и последующей реконструкции.

ФОТО: city24.ee

Сочетание деревянного и кирпичного фасадов, большие окна с частыми переплетами, соединяющее обе части здания застекленное фойе придают Veski Residentsid своеобразие. 

Для внутренней отделки используются натуральные материалы. Двери и оконные рамы из цельного дерева. Стены покрашены в белый цвет, на полу - натуральный дубовый щитовой паркет, уложенный елочкой. 

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Вквартирах будет центральное отопление и водяной подогрев полов. Температуру можно будет регулировать в индивидуальном порядке. Также будет установлена вентиляционная система с рекуперацией тепла. 

Двор будет приведен в порядок и будет выглядеть совершенно по-новому с детской площадкой, парковочными местами и подходящим озеленением. 

ФОТО: city24.ee

Больше информации находится ЗДЕСЬ.

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