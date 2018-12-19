МВФ одобрил новый механизм финансовой поддержки Украины

Первый транш в 1,4 млрд долларов поступит до 25 декабря, говорится в сообщении украинского Минфина. По информации ведомства, решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года.

Программа придет на смену расширенному финансированию EFF, одобренному в марте 2015 и истекающему в марте 2019 года, пишет DW.com. Новый механизм предполагает, что украинские власти продолжат работу над финансовой консолидацией и снижением инфляции, а также реформы по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.

Порошенко заявил, что Всемирный банк предоставит Украине 750 млн долларов

Ранее в тот же день украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита объемом в 750 млн долларов (659 млн евро). Решение организации показывает, что Всемирный банк признает "наш существенный прогресс на пути реформ, в частности, в финансовой области", написал глава государства в своем микроблоге Twitter. Он поблагодарил организацию за "долгосрочную поддержку и веру в Украину".

I welcome the decision of the World Bank on granting Ukraine with a financial guarantee of $750 mln.



I sincerely thank our partners for sustainable support and belief in Ukraine! pic.twitter.com/lzl6ffpfwD — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 декабря 2018 г.