Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, катался с проститутками на лошадях и отказался платить
19 декабря 2018, 7:45
Экс-хавбек «Зенита» Андрей Аршавин, недавно возглавивший детский проект команды, провел ночь в элитном стриптиз-баре, сообщает sports.ru.
Аршавин вышел из заведения в сопровождении двух проституток, находясь в состоянии опьянения, устроил прогулку на лошадях, но отказался за это платить деньги.
После этого он начал целоваться со спутницами прямо у дверей клуба.
Напомним, Андрей Аршавин с 2016 года женат на Алисе Аршавиной, пара воспитывает общую дочь. От первого брака с Юлией Барановской у экс-футболиста трое детей.