Ср, 19.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
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  • Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, катался с проститутками на лошадях и отказался платить

Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, катался с проститутками на лошадях и отказался платить

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Андрей Аршавин.

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Экс-хавбек «Зенита» Андрей Аршавин, недавно возглавивший детский проект команды, провел ночь в элитном стриптиз-баре, сообщает sports.ru

Аршавин вышел из заведения в сопровождении двух проституток, находясь в состоянии опьянения, устроил прогулку на лошадях, но отказался за это платить деньги.

После этого он начал целоваться со спутницами прямо у дверей клуба. 

Напомним, Андрей Аршавин с 2016 года женат на Алисе Аршавиной, пара воспитывает общую дочь. От первого брака с Юлией Барановской у экс-футболиста трое детей.

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