Минимальная зарплата водителей грузовиков вырастет до 1100 евро

Соглашение предполагает, что уже в мае минимальная зарплата водителей вырастет до 950 евро, еще через год минималка у представителей транспортной отрасли повысится еще на 50 евро, а в 2021 году планируется еще одно повышение на 100 евро, пишет rus.err.ee.