Минимальная зарплата водителей грузовиков вырастет до 1100 евро

Минимальная зарплата профессиональных водителей за три года должна вырасти примерно в полтора раза — соответствующий договор планируют подписать в январе Союз автотранспортных предприятий и транспортный профсоюз.
Соглашение предполагает, что уже в мае минимальная зарплата водителей вырастет до 950 евро, еще через год минималка у представителей транспортной отрасли повысится еще на 50 евро, а в 2021 году планируется еще одно повышение на 100 евро, пишет rus.err.ee.
По словам председателя транспортного профсоюза Юлара Калласа, действующий сейчас в транспортном секторе минимум в 650 евро отстает от современных реалий и не соответствует рыночной ситуации.
С необходимостью повысить зарплаты водителям согласен и Союз автотранспортных предприятий.
По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии действуют свыше 2500 транспортных предприятий, в которых работают около 17 000 человек.