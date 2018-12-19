Лобовое столкновение в Харьюмаа: пострадала 27-летняя женщина

Инцидент имел место на седьмом километре дороги Ээсмяэ — Хаапсалу — Рохуклюла-теэ. Находившаяся за рулем Hyndai Tucson 42-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Škoda Superb, которым управлял 29-летний мужчина. Пассажира Škoda — 27-летнюю женщину — доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.