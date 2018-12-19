Ср, 19.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
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  • Лобовое столкновение в Харьюмаа: пострадала 27-летняя женщина

Лобовое столкновение в Харьюмаа: пострадала 27-летняя женщина

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Teisipäeval toimus liiklusõnnetus Viljandimaal.

ФОТО: Marko Saarm

В понедельник, 18 декабря, в 21.26 на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП в волости Сауэ Харьюского уезда. Участниками аварии стали две легковушки.

Инцидент имел место на седьмом километре дороги Ээсмяэ — Хаапсалу — Рохуклюла-теэ. Находившаяся за рулем Hyndai Tucson 42-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Škoda Superb, которым управлял 29-летний мужчина. Пассажира Škoda — 27-летнюю женщину — доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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