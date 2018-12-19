Передвижные камеры слежения за скоростью могут появиться на дорогах Эстонии уже в следующем году

Планируется закупить восемь камер, устанавливаемых на штатив, а об их местонахождении будет сообщать предупреждающий знак, пишет rus.err.ee. Мобильная система не связана с конкретным местом, что позволит осуществлять контроль как на улицах города, так и на окружных дорогах, сообщает пресс-служба парламента.