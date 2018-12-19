Горбачев поспорил с Путиным о Договоре о РСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не согласен с Владимиром Путиным, который назвал разоружение в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) односторонним, пишет DW.com. "Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору были уничтожены сотни ракет - как советских, так и американских", - цитирует Горбачева агентство РИА "Новости" во вторник, 18 декабря. Российского президента "неправильно проинформировали", - добавил он.

Ранее в этот же день Путин на итоговой коллегии Минобороны России заявил, что руководство СССР пошло на "одностороннее разоружение", заключив с Соединенными Штатами Договор о РСМД. При этом США продолжили развивать ракетные системы морского и воздушного базирования, подчеркнул глава государства.

В свою очередь, Горбачев отметил, что ракеты воздушного базирования "охватывались договором о сокращении стратегических наступательных вооружений". Кроме того, все решения, которые принимали на переговорах по разоружению, "тщательно прорабатывались в ведомствах, в том числе в Министерстве обороны и Генштабе", добавил экс-президент СССР.

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Документ был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.