"Манчестер Юнайтед" случайно опубликовал имя нового главного тренера

Легенда "дьяволов", Оле Гуннар Сульшер был представлен в видео как исполняющий обязанности главного тренера МЮ, несмотря на то, что первоначально на эту должность был назначен Майкл Кэррик.

Сульшера, однако, успела поздравить премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая заявила, что для Норвегии и норвежского футбола назначение Сульшера на такой пост - величайшее событие в истории. Но, как и пресс-служба МЮ, удалила свой пост и Сульберг.