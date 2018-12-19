"Манчестер Юнайтед" случайно опубликовал имя нового главного тренера

Как передает Postimees, пресс-служба "Манчестер Юнайтед" случайно опубликовала в сети видео, в котором был представлен новый главный тренер МЮ, взамен уволенного Жозе Моуринью.
Легенда "дьяволов", Оле Гуннар Сульшер был представлен в видео как исполняющий обязанности главного тренера МЮ, несмотря на то, что первоначально на эту должность был назначен Майкл Кэррик.
Сульшера, однако, успела поздравить премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая заявила, что для Норвегии и норвежского футбола назначение Сульшера на такой пост - величайшее событие в истории. Но, как и пресс-служба МЮ, удалила свой пост и Сульберг.
В случае, если Сульшера все-таки назначат на пост и.о. главного тренера, то свой первый поединок Сульшер проведет против "Кардиффа", а затем, по окончании сезона сможет вернутэся в "Мольде", клуб норвежской элитной лиги, который сейчас Сульшер и возглавляет.