Нуждающийся в дорогом лекарстве ребенок остался без помощи Больничной кассы
Утвержденный правительством перечень медицинских услуг, финансируемых Больничной кассой, поставил двух тяжело больных детей в неравное положение: один из них получит очень дорогое лекарство, а другой нет, пишет Postimees.
16-летняя Катерина для того, чтобы попасть на операцию по пересадки почки, нуждается в лекарстве Soliris или eculizumab, но Больничная касса Эстонии решила связать данный препарат лишь с одним диагнозом, а это значит, что девочка останется без помощи, передал ERR.
«Если Больничная касса не может это сделать, то можно понадеяться на добрых людей, но тут особой альтернативы нет»,- признал председатель правления Больничной кассы Райн Лаане, добавив, что Больничная касса принимает такие решения, исходя из пожеланий комиссии по лекарствам.
Министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут сказала «Актуальной камере», что попросит комиссию пересмотреть свое решение.
По ее словам, с будущего года решение таких вопросов станет гибче, поскольку список услуг для людей с редкими заболеваниями, которые финансируются государством, можно будет менять чаще, но сейчас у правления Больничной кассы нет возможности обойти оговоренные правила.