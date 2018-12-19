Ср, 19.12.2018
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  • Нуждающийся в дорогом лекарстве ребенок остался без помощи Больничной кассы

Нуждающийся в дорогом лекарстве ребенок остался без помощи Больничной кассы
Глава кассы предлагает попросить помощи у добрых людей

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Больничная касса.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Утвержденный правительством перечень медицинских услуг, финансируемых Больничной кассой, поставил двух тяжело больных детей в неравное положение: один из них получит очень дорогое лекарство, а другой нет, пишет Postimees.

16-летняя Катерина для того, чтобы попасть на операцию по пересадки почки, нуждается в лекарстве Soliris или eculizumab, но Больничная касса Эстонии решила связать данный препарат лишь с одним диагнозом, а это значит, что девочка останется без помощи, передал ERR.

«Если Больничная касса не может это сделать, то можно понадеяться на добрых людей, но тут особой альтернативы нет»,- признал председатель правления Больничной кассы Райн Лаане, добавив, что Больничная касса принимает такие решения, исходя из пожеланий комиссии по лекарствам.

Министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут сказала «Актуальной камере», что попросит комиссию пересмотреть свое решение.

По ее словам, с будущего года решение таких вопросов станет гибче, поскольку список услуг для людей с редкими заболеваниями, которые финансируются государством, можно будет менять чаще, но сейчас у правления Больничной кассы нет возможности обойти оговоренные правила.

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