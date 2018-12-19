Нуждающийся в дорогом лекарстве ребенок остался без помощи Больничной кассы

16-летняя Катерина для того, чтобы попасть на операцию по пересадки почки, нуждается в лекарстве Soliris или eculizumab, но Больничная касса Эстонии решила связать данный препарат лишь с одним диагнозом, а это значит, что девочка останется без помощи, передал ERR.

«Если Больничная касса не может это сделать, то можно понадеяться на добрых людей, но тут особой альтернативы нет»,- признал председатель правления Больничной кассы Райн Лаане, добавив, что Больничная касса принимает такие решения, исходя из пожеланий комиссии по лекарствам.

Министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут сказала «Актуальной камере», что попросит комиссию пересмотреть свое решение.