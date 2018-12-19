Предполагаемый криминальный авторитет Олег Мартовой останется ждать суда в тюрьме

Адвокат Мартового Каринэ Нерсесян настаивала на освобождении своего подзащитного под электронное наблюдение, но уездный и окружной суды отклонили ходатайство. Накануне кассационную жалобу юриста не принял к рассмотрению и Государственный суд, передает Rus.ERR.

Прокуратура обвиняет Олега Мартового в руководстве преступной группировкой, которая предположительно сформировалась в сентябре 2016 года и занималась в странах Балтии и Скандинавии контрабандой алкоголя и продажей наркотиков.