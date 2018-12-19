Бывшие сотрудники Министерства образования: это абсурд, что здесь творится

Postimees 17 декабря писал о том, что в этом году ни одно министерство не планирует выплачивать своим сотрудникам рождественские премии, но в то же время в некоторых случаях запланированы вознаграждения за продуктивную работу. Так, самые большие бонусные выплаты получит канцлер Министерста образования и науки Теа Варрак. Майлис Репс решила назначить Варрак премию в 8200 евро, несмотря на критику в отношении канцлера.

По словам одного из бывших сотрудником министерства, дело вовсе не в рельефном стиле руководства или требовательности Варрак. «Дело в том, что канцлер нередко занимается несущественными проблемами. А ее слова и дела часто расходятся», - сказал он.

Когда летом прошлого года было решено перевести часть рабочих мест в Таллинн, было оговорено точное число людей, которых это затронет. По словам бывших работников, через пару месяцев Варрак решила внести коррективы, несмотря на то, что во время выступления в Рийгикогу Репс называла точные цифры. Бывшие сотрудники отмечают, что Варрак искажала факты.

Бывшие работники уверяют, что в министерстве царил настоящий бардак, так как никто точно не знал, кому же придется перебраться из Тарту в Таллинн. «Если кто-то начинал высказывать недовольство, работника обвиняли в противодействии Варрак», - добавил он.

По словам бывших сотрудников, главная проблема как раз заключалась в отсутствии четких планов. А если их и составляли, то потом внезапно меняли.

«Есть объективные показатели того, что в министерстве хорошо работали, несмотря на то, что сотрудники находились в Тарту. Стаж, который также вменяют в вину, здесь бы тоже ни при чем, - рассказал бывший работник. – Итоговые результаты — плод работы всех сотрудников министерства. Это просто абсурдная ситуация, когда министерство покидают занимавшие руководящие должности люди, либо их увольняют».

Если говорить о солидной премии, то ни Репс, ни Варрак не смогли объяснить, за какие именно заслуги полагается такое солидное вознаграждение.

Руководитель отдела кадров министерства Маре Пихель сообщила, что надбавки к зарплате выплачиваются по итогам проведенных в четвертом квартале собеседований.