EKRE проведет в центре Таллинна очередной пикет

«Правительство Эстонии уполномочило чиновника МИД подписать сегодня от имени Эстонии Пакт о миграции, нарушающий наш суверенитет и возлагающий на нас обязанность принимать иммигрантов из третьих стран. Своим пикетом мы хотим привлечь внимание к тому, что, согласно опросам, большинство населения Эстонии не поддерживает присоединение страны к этому пакту и что у правительства нет мандата подписывать это соглашение», - заявил Хельме.