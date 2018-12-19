EKRE проведет в центре Таллинна очередной пикет

В среду в полдень Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организует у здания Министерства иностранных дел в Таллинне пикет в знак протеста против намерения правительства страны присоединиться к рамочному Пакту ООН о миграции. Об этом BNS сообщил лидер партии Март Хельме.
«Правительство Эстонии уполномочило чиновника МИД подписать сегодня от имени Эстонии Пакт о миграции, нарушающий наш суверенитет и возлагающий на нас обязанность принимать иммигрантов из третьих стран. Своим пикетом мы хотим привлечь внимание к тому, что, согласно опросам, большинство населения Эстонии не поддерживает присоединение страны к этому пакту и что у правительства нет мандата подписывать это соглашение», - заявил Хельме.
«Мы готовы к тому, что на наш мирный пикет явятся хулиганить мультикультурно настроенные активисты из Социал-демократической партии и из партии „Ээсти-200“. Мы призываем участников пикета не поддаваться на провокации», - подчеркнул лидер EKRE.