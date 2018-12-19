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  • В Эстонии выпустят марку в честь 65-летия экс-президента Тоомаса Хендрика Ильвеса

В Эстонии выпустят марку в честь 65-летия экс-президента Тоомаса Хендрика Ильвеса

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Тоомас Хендрик Ильвес

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В четверг в 10 часов утра в Таллинне состоится презентация почтовой марки, посвященной экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, выпущенной по случаю его 65-летия.

Об этом сообщила в пресс-релизе Государственная канцелярия, отметив, что выпускает эту марку в сотрудничестве с предприятием Eesti Post в серии марок «Президенты Эстонии с 1918 по 2018 годы».

Родившийся в 1953 году в Стокгольме Тоомас Хендрик Ильвес — эстонский политик и дипломат, бывший журналист, занимал пост президент страны с 2006 по 2016 годы.

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