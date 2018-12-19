Дацюк может вернуться в НХЛ

"Слышал разговоры о том, что 40-летний Павел Дацюк может рассмотреть возвращение в НХЛ в следующем сезоне, - написал Маккензи в своем Твиттере. - Но его агент Дэн Мильштейн сказал: "Каждый год мы садимся и рассматриваем варианты, но НХЛ - это не то, что мы рассматриваем". Дацюку в июле исполнится 41 год, правами в НХЛ на него владеет "Аризона", но лишь до 1 июля, когда он станет неограниченно свободным агентом."