Ср, 19.12.2018
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Дацюк может вернуться в НХЛ

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Detroit Red Wings Pavel Datsyuk lifts the Stanley Cup after his team defeated the Pittsburgh Penguins in Game 6 of the NHL Stanley Cup hockey final in Pittsburgh, June 4, 2008. REUTERS/Jason Cohn (UNITED STATES)

ФОТО: JASON COHN/REUTERS

Журналист TSN Боб Маккензи заявил, что форвард СКА Павел Дацюк в следующем сезоне может вернуться в НХЛ.

"Слышал разговоры о том, что 40-летний Павел Дацюк может рассмотреть возвращение в НХЛ в следующем сезоне, - написал Маккензи в своем Твиттере. - Но его агент Дэн Мильштейн сказал: "Каждый год мы садимся и рассматриваем варианты, но НХЛ - это не то, что мы рассматриваем". Дацюку в июле исполнится 41 год, правами в НХЛ на него владеет "Аризона", но лишь до 1 июля, когда он станет неограниченно свободным агентом."

Дацюк в этом сезоне выступает за петербургский СКА, в НХЛ Дацюк выступал за "Детройт Ред Уингс", но досрочно расторг контракт с клубом. "Детройт" обменял права на хоккеиста в "Аризону Койотис".

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