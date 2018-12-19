Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 34 евро!
19 декабря 2018, 10:01
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee и reisiguru.ee.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 34 евро
Туда-обратно из Таллинна в Неаполь начиная со 137 евро
Туда-обратно из Таллинна в Казахстан начиная с 287 евро
Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 359 евро
Туда-обратно из Таллинна в Йоханнесбург начиная с 445 евро
Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 552 евро