Ср, 19.12.2018
Нам нужно начинать привыкать к митингам и протестам. Катри Райк

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 34 евро!

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Кипр.

ФОТО: Alexander Ludwig / PantherMedia / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee и reisiguru.ee.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 34 евро

Туда-обратно из Таллинна в Неаполь начиная со 137 евро

Туда-обратно из Таллинна в Казахстан начиная с 287 евро

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 359 евро

Туда-обратно из Таллинна в Йоханнесбург начиная с 445 евро

Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 552 евро

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