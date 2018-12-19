Ср, 19.12.2018
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  • «Как гром среди ясного неба»: эстонское предприятие втихую перенесло производство в Индию

«Как гром среди ясного неба»: эстонское предприятие втихую перенесло производство в Индию
Люди остаются без работы

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ABB tootmine Jüris.

ФОТО: SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS

Одно из крупнейших в Эстонии промышленных предприятий ABB в начале этого года сделало один неожиданный, но до сих пор оставленный без внимания шаг – производственная линия по изготовлению оборудования для преобразования солнечной энергии переведена из Юри в Индию.

В экономическом годовом отчете предприятия говорится, что у открытой в 2011 году производственной линии в прошлом году значительно снизилось количество заказов, поэтому линия переведена в Индию, пишет Äripäev.

Это стало неожиданностью для нескольких эстонских поставщиков ABB. «Гром среди ясного неба! Неожиданно, поскольку все развивалось мощно», - сказал руководитель металлообрабатывающего завода Урмо Сисаск, который рассчитывал на долгосрочное сотрудничество с ABB.

Производитель металлических изделий Favor прекратил сотрудничество с ABB в начале года, и это болезненно повлияло на них. «Держали до апреля работников, которые были связаны с ABB, но к июню площадка уже была расчищена. Десятерых уволили. Но мы не единственные, в Эстонии много поставщиков ABB», - говорит Элари Тиймус.

От ABB пока комментарий получить не удалось, поскольку руководитель по коммуникации предприятия Свен Соммер сказал, что для согласования ответа потребуется время.

Читайте подробнее на Äripäev.

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