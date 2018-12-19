«Как гром среди ясного неба»: эстонское предприятие втихую перенесло производство в Индию
Одно из крупнейших в Эстонии промышленных предприятий ABB в начале этого года сделало один неожиданный, но до сих пор оставленный без внимания шаг – производственная линия по изготовлению оборудования для преобразования солнечной энергии переведена из Юри в Индию.
В экономическом годовом отчете предприятия говорится, что у открытой в 2011 году производственной линии в прошлом году значительно снизилось количество заказов, поэтому линия переведена в Индию, пишет Äripäev.
Это стало неожиданностью для нескольких эстонских поставщиков ABB. «Гром среди ясного неба! Неожиданно, поскольку все развивалось мощно», - сказал руководитель металлообрабатывающего завода Урмо Сисаск, который рассчитывал на долгосрочное сотрудничество с ABB.
Производитель металлических изделий Favor прекратил сотрудничество с ABB в начале года, и это болезненно повлияло на них. «Держали до апреля работников, которые были связаны с ABB, но к июню площадка уже была расчищена. Десятерых уволили. Но мы не единственные, в Эстонии много поставщиков ABB», - говорит Элари Тиймус.
От ABB пока комментарий получить не удалось, поскольку руководитель по коммуникации предприятия Свен Соммер сказал, что для согласования ответа потребуется время.
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