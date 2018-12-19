Топ-5 рождественских подарков, которые ненавидят жители Эстонии

Согласно проведенному в октябре опросу Faktum-Ariko, в этом году жители Эстонии потратят на рождественские подарки в среднем до 200 евро. Меньше всего наши граждане хотят видеть под елкой книги, свечи и носки. В особой немилости у 61 процента жителей Эстонии оказались различные фигурки и безделушки.
Около 53 процентов опрошенных планируют в этом году потратить на рождественские подарки от 50 до 199 евро. Более крупные суммы (до 299 евро) планируют потратить 14 процентов, а более 300 евро - 12 процентов жителей страны.
«Более половины (56 процентов) жителей Эстонии планируют потратить на рождественские подарки примерно столько же, сколько в прошлом году, 17 процентов - чуть больше, а 28 процентов - меньше», - прокомментировала результаты исследования руководитель отдела кредитования и платежей Raha24 Алена Метс.
По ее словам, проведенное ранее исследование Faktum-Ariko показало, что 79 процентов респондентов считают самым затратным праздником именно Рождество.
Топ-5 самых нелюбимых рождественских подарков:
Фигурки, безделушки – 61 процент
Нижнее белье – 12 процентов
Носки – 10 процентов
Свечи – 9 процентов
Книги – 6 процентов