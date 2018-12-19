Ср, 19.12.2018
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Топ-5 рождественских подарков, которые ненавидят жители Эстонии

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Подарок. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ronalds Stikans / PantherMedia / Ronalds Stikans

Согласно проведенному в октябре опросу Faktum-Ariko, в этом году жители Эстонии потратят на рождественские подарки в среднем до 200 евро. Меньше всего наши граждане хотят видеть под елкой книги, свечи и носки. В особой немилости у 61 процента жителей Эстонии оказались различные фигурки и безделушки. 

Около 53 процентов опрошенных планируют в этом году потратить на рождественские подарки от 50 до 199 евро. Более крупные суммы (до 299 евро) планируют потратить 14 процентов, а более 300 евро - 12 процентов жителей страны.

«Более половины (56 процентов) жителей Эстонии планируют потратить на рождественские подарки примерно столько же, сколько в прошлом году, 17 процентов - чуть больше, а 28 процентов - меньше», - прокомментировала результаты исследования руководитель отдела кредитования и платежей Raha24 Алена Метс. 

По ее словам, проведенное ранее исследование Faktum-Ariko показало, что 79 процентов респондентов считают самым затратным праздником именно Рождество. 

Топ-5 самых нелюбимых рождественских подарков:

Фигурки, безделушки – 61 процент

Нижнее белье – 12 процентов

Носки – 10 процентов

Свечи – 9 процентов 

Книги – 6 процентов

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