Потерявшая ребенка и дом Инга: боль притупилась, но никуда не делась

По словам Инги, важно, что человек будет делать после этого. Будет ли пить, принимать наркотики. Возникают проблемы с психикой. Она говорит, что после потери ребенка ей очень помогло то, что она посвятила себя работе. Но, как было сказано, это отняло у нее здоровье.

Сейчас ее здоровье улучшилось настолько, что она может ходить на работу в одну из мустамяэских школ. Постепенно она освобождается и от накопившихся долгов. Но это никогда не вернет ей семью, но хотя бы грядущий новый год она встретит в стенах центра. Журналисты «Радара» решили подарить Инге, которая в жизни видела так мало радости, один хороший день. Сначала ее пригласили на Ратушную площадь. Выяснилось, что в этом году она еще не видела рождественскую елку. Но, и когда ребенок еще был жив, на Ратушную площадь ходили редко – их рождество было домашним.

Стоя под елкой, Инга призналась, что чудом уходящего года она считает возвращение душевного покоя: «Это самое главное. А остальное… Я двигаюсь в этом направлении».

Но она разочарована в людях…

Журналисты попросили Ингу написать в рождественской открытке свое желание на следующий год, и прикрепили ее на лапу елки.

Но на этом день чудес не закончится. Ингу отвели в магазин. Увидев, куда ее ведут, она призналась, что ходила в этот магазин смотреть. Пальто. Именно пальто журналисты предложили Инге выбрать и подали его от всей редакции. На рождество.

Но и это еще не все. Дальше все отправились в салон красоты. Парикмахер провела процедуру лечения волос и сделала модную стрижку. В то время, пока мастер колдовала над головой Инги, журналисты поинтересовались, часто ли она плачет. Инга ответила, что нет. В последний раз это было шесть лет назад, когда в семье произошла большая трагедия.

«А были мысли о самоубийстве?»

«Были. Меня спасали. Были такие случаи. Я все испробовала. Одно, что… Мой ребенок стал донором органов. После всего этого. Врачи посоветовали»,- ответила Инга. Она призналась, что новый год она не встречает, она отказалась от этих радостей. После смерти сына.

Правда, Инга отметила, что больше не хочет жить одна. «Достаточно. Хотелось бы встретить нормального человека. Хотя я в это не особо верю».

Иногда кажется, что, рассказывая о пережитом, у Инги не возникает ни одной эмоции. Журналисты спросили ее об этом напрямую, уточнив, что это удивительно. Инга призналась, что прошедшие годы научили ее, но это не значит, что время залечило раны: «Время притупляет боль. Но не лечит. Боль становится притупленной, но никуда не девается. То, что время лечит… Нет. Это остается на всю жизнь».

«Плачете, когда вспоминаете сына?»

«Теперь нет. Слезы кончились. Поэтому я не плачу… Может быть…»

Под конец этого дня журналисты с Ингой поехали на могилу к сыну, где она уже не смогла сдержать слез…

«Я только через два года начала понимать, что… Что я ничего не могу изменить. Что нужно жить дальше. Я несколько раз была в ином мире. Но почему-то меня там не приняли, поэтому должна еще оставаться здесь. Это говорили учителя в церкви, врачи говорили… Они говорили: Инга, если вас не приняли, хотя несколько раз вы отправлялись туда… Вы должны еще пожить. Да, были попытки самоубийства, но учитель в церкви позже сказал, что так нельзя. Мне сказали, что если я это сделаю, то не встречусь на том свете со своими близкими. Это не позволит»,- сказала Инга и зажгла свечу на могиле Эркки.