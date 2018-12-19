Россиян в начале 2019 года ждут массовые увольнения

В этом письме содержаться такие противоречивые данные: число зарегистрированных на биржах труда безработных увеличится в 2019 году до 1,1 млн человек, но общая численность неработающих граждан в ближайшие три года не увеличится.

Как сообщает МК, в своих подсчетах Минтруд опирается на методологию Международной организации труда, которая использует в своих расчетах Росстат. В процентах вычисляется отношение численности безработных в возрасте 15-72 лет к численности экономически активного населения (занятых и безработных) соответствующего возраста.

Этот показатель еще называют фактической безработицей и составляет она 4,7% от общей численности трудоспособных граждан, или те самые 3,6 млн человек. Среди этих людей есть официально зарегистрированные безработные, то есть, кто отметился на бирже труда и получает пособие по безработице.

Их количество может увеличиться, потому что размер пособия со следующего года существенно повышают. Долгие годы размер этой выплаты составлял минимум 850 рублей, максимум - 4,9 тыс, и не повышался: по закону пособия по безработице не индексируются на уровень инфляции в отличие, например, от пенсий.

Однако в 2019 году, впервые за 10 лет, официально увеличивается минимальный размер пособия до 1,5 тыс рублей, а максимальный - до 8 тыс рублей. Для предпенсионеров пособие по безработице будет еще выше, его величина сравняется с минимальным размером оплаты труда - 11280 рублей. Выплаты будут осуществляться в течение 18 месяцев (срок тоже увеличили - на 6 месяцев), если гражданин не найдет работу раньше.

Повышенное почти в два раза пособие должно привлечь людей на биржи труда. Таким образом, внутри общего числа неработающих произойдет изменение - часть безработных перейдет в статус официально безработных. Поэтому макроэкономический показатель и не изменится.

Впрочем, как отмечает МК, в реальности все может оказаться по-другому.

Кроме зарегистрированной и фактической безработицы, признающихся Минтрудом официальными показателями, в России есть безработица скрытая, но к реальности больше приближенная и охватывающая около 15 млн человек.

Это люди, которые формально числятся на работе, но зарплату не получают. Официальная статистика их не считает, поэтому государство как бы не догадывается об их существовании. Такое социальное явление распространяется в странах в кризисные периоды, что и случилось с Россией.