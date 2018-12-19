Россиян в начале 2019 года ждут массовые увольнения

Четверть российских работодателей готовы начать 2019 год с массовых увольнений своих сотрудников.
Сокращение штата сотрудников для большинства компаний - мера вынужденная, спровоцированная кризисными условиями в российской экономике, передает NEWSru.
Сокращения наиболее вероятны в сфере медиа и маркетинга, отмечает «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса, проведенного порталом Rabota.ru
«23% работодателей предполагают сократить штат. Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах „медиа и маркетинга“, а также и „продукты питания“. Меньше всего - в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса», - отмечает издание.
Однако увольнения ждут сотрудников компаний далеко не всех сфер бизнеса. К примеру, около 17% работодателей намерены, наоборот, немного расширить штат. Это касается фирм, оказывающих услуги для бизнеса, а также IT-компаний. Кроме того, 33% респондентов намерены в следующем году проводить обучение своих сотрудников.
Каждый четвертый работодатель (25%) решил ввести новую систему премирования сотрудников, чтобы те более эффективно работали, а также пересмотреть KPI - ключевые показатели эффективности, которые помогают достигать стратегических и тактических целей. В первую очередь это коснется автомобильного бизнеса и розничной торговли.
Каждый десятый работодатель (12%) хочет ввести «новые нематериальные бонусы для работников». Сильнее всего таким способом мотивировать сотрудников намерены фирмы, предоставляющие услуги для бизнеса, менее всего - компании финансового сектора.
В случае сокращения штата за бортом в первую очередь окажутся сотрудники предпенсионного возраста
Так как в случае сокращения штата компании в числе первых уволенных оказываются сотрудники предпенсионного возраста, в России при принятии нового пакета законов о повышении пенсионного возраста предусмотрели уголовное наказание за необоснованное увольнение этих лиц.
Президент России Владимир Путин внес в УК поправку, дав сигнал бизнесу пересмотреть отношение к людям предпенсионного возраста.
Согласно поправкам, отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста или их необоснованное увольнение предлагается наказывать уголовной ответственностью в виде штрафа до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.
Под предпенсионным возрастом в данном случае подразумевается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости.
Новая статья в УК будет применяться в наиболее вопиющих случаях, когда доказаны умышленные действия по дискриминации работника. А в подавляющем большинстве случаев трудовые споры будут разбираться через Рострудинспекцию, будет применяться КоАП.
Напомним, необоснованным считается решение работодателя, принятое исходя из обстоятельств, не связанных с деловыми и профессиональными качествами, образованием, опытом работы сотрудника.
Безработных в России официально - 3,6 млн человек, неофициально - до 15 млн
По итогам 2018 года число безработных в России составит 3,6 млн человек и сохранится на этом уровне до 2021-го, считают в Минтруда РФ.
Об этом, в частности, говорится в письме ведомства в российскую трехстороннюю комиссию от 14 декабря за подписью главы департамента занятости населения Михаила Кирсанова.
В этом письме содержаться такие противоречивые данные: число зарегистрированных на биржах труда безработных увеличится в 2019 году до 1,1 млн человек, но общая численность неработающих граждан в ближайшие три года не увеличится.
Как сообщает МК, в своих подсчетах Минтруд опирается на методологию Международной организации труда, которая использует в своих расчетах Росстат. В процентах вычисляется отношение численности безработных в возрасте 15-72 лет к численности экономически активного населения (занятых и безработных) соответствующего возраста.
Этот показатель еще называют фактической безработицей и составляет она 4,7% от общей численности трудоспособных граждан, или те самые 3,6 млн человек. Среди этих людей есть официально зарегистрированные безработные, то есть, кто отметился на бирже труда и получает пособие по безработице.
Их количество может увеличиться, потому что размер пособия со следующего года существенно повышают. Долгие годы размер этой выплаты составлял минимум 850 рублей, максимум - 4,9 тыс, и не повышался: по закону пособия по безработице не индексируются на уровень инфляции в отличие, например, от пенсий.
Однако в 2019 году, впервые за 10 лет, официально увеличивается минимальный размер пособия до 1,5 тыс рублей, а максимальный - до 8 тыс рублей. Для предпенсионеров пособие по безработице будет еще выше, его величина сравняется с минимальным размером оплаты труда - 11280 рублей. Выплаты будут осуществляться в течение 18 месяцев (срок тоже увеличили - на 6 месяцев), если гражданин не найдет работу раньше.
Повышенное почти в два раза пособие должно привлечь людей на биржи труда. Таким образом, внутри общего числа неработающих произойдет изменение - часть безработных перейдет в статус официально безработных. Поэтому макроэкономический показатель и не изменится.
Впрочем, как отмечает МК, в реальности все может оказаться по-другому.
Кроме зарегистрированной и фактической безработицы, признающихся Минтрудом официальными показателями, в России есть безработица скрытая, но к реальности больше приближенная и охватывающая около 15 млн человек.
Это люди, которые формально числятся на работе, но зарплату не получают. Официальная статистика их не считает, поэтому государство как бы не догадывается об их существовании. Такое социальное явление распространяется в странах в кризисные периоды, что и случилось с Россией.
Как предполагают эксперты, увеличение пособия по безработице выведет часть людей из этого «скрытого» сектора, поскольку тот период, когда выплачивается пособие, засчитывается в трудовой стаж гражданина. В итоге число желающих зарегистрироваться в службе занятости возрастет в несколько раз, на 2-3 млн человек. И официальная статистика безработицы окажется не такой красивой.