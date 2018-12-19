Почти половина жителей Эстонии получат от государства более ста миллионов евро

Все, кто не использовал каждый месяц право на 500 евро не облагаемого налогом дохода, смогут это сделать во время подачи декларации в феврале следующего года. Им вернут переплаченный подоходный налог, если у них в течение года не было дополнительных источников дохода, сообщает Налогово-таможенный департамент.

По данным департамента, за десять месяцев сумма неиспользованного не облагаемого налогом дохода выросла до 116 млн евро. «Опрос среди не использующих не облагаемым налогом минимум показал, что преобладают люди, которые продумали свои налоговые дела и в связи со своим годовым доходом приняли осознанное решение по использованию не облагаемого налогом дохода», - сказала руководитель отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги.

Также люди отказываются использовать право на необлагаемый налогом минимум потому, что получают дополнительный доход или хотят оставаться консервативными в вопросах необлагаемого налога и в любом случае избежать доплаты. Десятая часть участников опроса считает, что у них недостаточные знания о возможностях испольхования необлагаемого дохода.