Совет путешественникам: при оплате покупок карточкой выбирайте местную валюту

Во время поездок за пределы еврозоны платежные терминалы могут предлагать расплачиваться за покупки либо в евро, либо в местной валюте. В подобных ситуациях может сложиться впечатление, что разумнее платить в евро. Но все не так просто.
Например, если вы, находясь в Великобритании или США, выбираете оплату покупки в евро, то она обойдется вам дороже, чем в местной валюте, пишет Rahageenius.
При оплате в евро автоматически происходит конвертация валюты, поэтому вы просто теряете деньги, поскольку не знаете, какой именно курс применяется. Чаще всего он бывает очень невыгодным.
Также не стоит забывать, что с вас возьмут плату за то, что вам вообще предлагается возможность расплатиться в евро, а еще на этой операции захотят заработать третьи стороны, предлагающие услугу обмена валюты. Данная услуга называется динамической конвертацией валюты (dynamic currency conversion – DCC).
В общем, правило довольно простое — расплачивайтесь в местной валюте, а уже потом ваш банк сам сделает перерасчет.