Совет путешественникам: при оплате покупок карточкой выбирайте местную валюту

Например, если вы, находясь в Великобритании или США, выбираете оплату покупки в евро, то она обойдется вам дороже, чем в местной валюте, пишет Rahageenius.

При оплате в евро автоматически происходит конвертация валюты, поэтому вы просто теряете деньги, поскольку не знаете, какой именно курс применяется. Чаще всего он бывает очень невыгодным.

Также не стоит забывать, что с вас возьмут плату за то, что вам вообще предлагается возможность расплатиться в евро, а еще на этой операции захотят заработать третьи стороны, предлагающие услугу обмена валюты. Данная услуга называется динамической конвертацией валюты (dynamic currency conversion – DCC).