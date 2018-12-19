В Локса завлекают новых жителей абонементом в бассейн, компьютером и билетами на концерты

Абонемент в Локсаский бассейн получит каждый новый житель города. Кроме этого, среди зарегистрировавшихся жителем города будет разыгрываться два портативных компьютера и пять семейных билетов на все концерты, которые будут проходить в Локсаском культурном центре в 2019 году, передает Rus.ERR.