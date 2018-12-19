Ср, 19.12.2018
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  • В Локса завлекают новых жителей абонементом в бассейн, компьютером и билетами на концерты

В Локса завлекают новых жителей абонементом в бассейн, компьютером и билетами на концерты

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Бассейн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk.

Власти Локса разыграют несколько призов среди тех, кто зарегистрируется в качестве жителя города до 31 декабря 2018 года.

Абонемент в Локсаский бассейн получит каждый новый житель города. Кроме этого, среди зарегистрировавшихся жителем города будет разыгрываться два портативных компьютера и пять семейных билетов на все концерты, которые будут проходить в Локсаском культурном центре в 2019 году, передает Rus.ERR.

Новые горожане на основании списка смогут посещать бассейн уже начиная с 14 января 2019 года. Розыгрыш призов будет проводиться на заседании городского управления в январе 2019 года.

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