Сульшер возглавил «МЮ» до конца сезона

45-летний норвежец возглавил команду до конца сезона.

Сульшер выступал за «МЮ» с 1996 по 2007 год и забил 126 голов в 366 играх.

С 2008 по 2011 год Сульшер тренировал резервную команду манкунианцев, потом работал главным тренером в норвежском «Молде» и валлийском «Кардиффе».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, вместе с ним в тренерском штабе будет работать Майкл Фелан, а также Майкл Кэррик и Киран Маккейна.