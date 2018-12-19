Сульшер возглавил «МЮ» до конца сезона

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал Оле-Гуннар Сульшер, передает sports.ru
45-летний норвежец возглавил команду до конца сезона.
Сульшер выступал за «МЮ» с 1996 по 2007 год и забил 126 голов в 366 играх.
С 2008 по 2011 год Сульшер тренировал резервную команду манкунианцев, потом работал главным тренером в норвежском «Молде» и валлийском «Кардиффе».
Как сообщает пресс-служба английского клуба, вместе с ним в тренерском штабе будет работать Майкл Фелан, а также Майкл Кэррик и Киран Маккейна.
«Манчестер Юнайтед» после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 26 очками в активе. Моуринью возглавил команду летом 2016 года и за два с половиной года выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».