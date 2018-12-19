Ср, 19.12.2018
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Сульшер возглавил «МЮ» до конца сезона

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Оле-Гуннар Солскьяер.

ФОТО: SCANPIX

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал Оле-Гуннар Сульшер, передает sports.ru

45-летний норвежец возглавил команду до конца сезона.

Сульшер выступал за «МЮ» с 1996 по 2007 год и забил 126 голов в 366 играх.

С 2008 по 2011 год Сульшер тренировал резервную команду манкунианцев, потом работал главным тренером в норвежском «Молде» и валлийском «Кардиффе».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, вместе с ним в тренерском штабе будет работать Майкл Фелан, а также Майкл Кэррик и Киран Маккейна.

«Манчестер Юнайтед» после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 26 очками в активе. Моуринью возглавил команду летом 2016 года и за два с половиной года выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».

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