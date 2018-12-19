Фото: авторы этих рождественских украшений не заметили, что перешли грань приличия
19 декабря 2018, 15:34
Рождество и Новый год - чудесное и волшебное время, когда украшают не только квартиры, но и витрины, и улицы. Случается и так, что авторам инсталяций изменяет вкус и украшения становятся более чем двусмысленными, пишет Kodustiil.
На сайте BoredPanda собрано более пятидесяти фотографий вывесок, предметов декора и подарков, которые оказались на грани приличия, а некоторые даже за гранью.
В некоторых случаях авторами этих парадоксальных предметов, видимо, были люди с обостренным или даже извращенным чувством юмора.
Смотрите фото на BoredPanda. Детям на всякий случай их лучше не показывать!