Ср, 19.12.2018
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  • Фото: авторы этих рождественских украшений не заметили, что перешли грань приличия

Фото: авторы этих рождественских украшений не заметили, что перешли грань приличия

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ФОТО: BoredPanda

Рождество и Новый год - чудесное и волшебное время, когда украшают не только квартиры, но и витрины, и улицы. Случается и так, что авторам инсталяций изменяет вкус и украшения становятся более чем двусмысленными, пишет Kodustiil

На сайте BoredPanda собрано более пятидесяти фотографий вывесок, предметов декора и подарков, которые оказались на грани приличия, а некоторые даже за гранью. 

В некоторых случаях авторами этих парадоксальных предметов, видимо, были люди с обостренным или даже извращенным чувством юмора. 

Смотрите фото на BoredPanda. Детям на всякий случай их лучше не показывать! 

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