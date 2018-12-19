Не любите чистить номерной знак автомобиля? Будьте готовы заплатить штраф

С наступление снежных деньков на дорогах страны можно все чаще увидеть автомобили, регистрационные знаки которых настолько грязные, что ни один из его символов невозможно различить. Если водитель не утруждает себя чисткой номерного знака, полиция может выписать за данное нарушение штраф.
Глава патрульной службы Департамента полиции и погранохраны Вармо Рейн сообщил порталу Autogeenius, что, согласно Закону о дорожном движении, за езду с неочищенным регистрационным знаком водителю грозит штраф до 40 евро.
Грязный или покрытый снегом знак может значительно осложнить жизнь обратившемуся по какой-то причине в центр тревоги человеку, поскольку идентифицировать автомобиль будет гораздо сложнее.
Если патруль не едет на вызов, полицейские могут остановить такой автомобиль и провести с водителем беседу. Стражи порядка отмечают, что в случае сильного снегопада, разумеется, никто не будет останавливать машину из-за нечитаемого номерного знака.
«Если замечают, что автомобиль, скорее всего, длительное время ездит с грязным номером, то водитель может получить штраф», - добавил Рейн.
По словам полицейских, в этом году уже десятки водителей были оштрафованы за неочищенный регистрационный номер.