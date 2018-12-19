Не любите чистить номерной знак автомобиля? Будьте готовы заплатить штраф

Глава патрульной службы Департамента полиции и погранохраны Вармо Рейн сообщил порталу Autogeenius, что, согласно Закону о дорожном движении, за езду с неочищенным регистрационным знаком водителю грозит штраф до 40 евро.

Грязный или покрытый снегом знак может значительно осложнить жизнь обратившемуся по какой-то причине в центр тревоги человеку, поскольку идентифицировать автомобиль будет гораздо сложнее.

Если патруль не едет на вызов, полицейские могут остановить такой автомобиль и провести с водителем беседу. Стражи порядка отмечают, что в случае сильного снегопада, разумеется, никто не будет останавливать машину из-за нечитаемого номерного знака.

«Если замечают, что автомобиль, скорее всего, длительное время ездит с грязным номером, то водитель может получить штраф», - добавил Рейн.