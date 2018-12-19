Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1949-й

Построенный на месте сгоревшего народного дома Kalev (К.Бурман, 1912) яхт-клуб был в иерархическом смысле относительно малозначительным объектом, и в связи с этим к его внешнему виду особых требований не предъявляли. Здание модернистского стиля, корабельная эстетика которого, большие стеклянные поверхности, а также бывший когда-то в эстонское время в моде тип настила однозначно указывали на прошлое. Все это во время строительства вызвало скандал и стало хорошим предлогом для того, чтобы заменить местных архитектурных функционеров на российских эстонцев. Тарваса от отправки в Сибирь спасло лишь то обстоятельство, что в это время он проектировал и пьедестал для монумента Сталину возле Балтийского вокзала.

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