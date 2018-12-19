В Таллинне скончался известный присяжный адвокат
19 декабря 2018, 12:17
В прошлую пятницу на 70-м году жизни в Таллинне скончался известный присяжный адвокат Анатолий Ярославский. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
Анатолий Ярославский в 1971 году окончил Казанский университет в 1971 году, а в ноябре 1987 года стал членом эстонской коллегии адвокатов.
В качестве присяжного адвоката Ярославский работал в Эстонии с 1992 года, неоднократно выступая в качестве защитника на громких процессах по уголовным делам.