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  • В Таллинне скончался известный присяжный адвокат

В Таллинне скончался известный присяжный адвокат

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Анатолий Ярославский.

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

В прошлую пятницу на 70-м году жизни в Таллинне скончался известный присяжный адвокат Анатолий Ярославский. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Анатолий Ярославский в 1971 году окончил Казанский университет в 1971 году, а в ноябре 1987 года стал членом эстонской коллегии адвокатов.

В качестве присяжного адвоката Ярославский работал в Эстонии с 1992 года, неоднократно выступая в качестве защитника на громких процессах по уголовным делам.

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