Корни известной российской правозащитницы ведут в Ярвамаа

Предки-эстонцы недавно ушедшей российской правозащитницы Людмилы Алексеевой были среди тех первых, кто переехал из Эстонии в Крым по призыву ставшего известным, благодаря Эдуарду Вильде, пророка Мальтсвета, пишет Postimees.
Бабушка-эстонка Алексеевой была родом из семьи хуторянина, которая в середине 19 века переехала из Ярвамаа в Крым. Через нее у правозащитницы даже были родственные связи с одним из министров правительства Эстонии в изгнании.
«Бабушка рассказывала, что еще ее дед переехал в Крым из Эстонии. Они были простыми хуторянами,– рассказала Людмила Алексеева в нашем последнем интервью, записанном летом 2013 года в его московской квартире на Старом Арбате. – До 18 лет моя мать не говорила по-русски».
По словам Алексеевой, ее бабушку звали Аннета-Мариетта Розалия Зинберг, а ее прадед носил имя Яан. Однако правнучка не уверена в правильном написании бабушкиной фамилии: «Она никогда не писала этого имени, только говорила. Мне запомнилось, что оно было Зинберг».
Насколько Алексеева знала, в молодости ее бабушка-эстонка, родившаяся в 1886 году, жила с родителями в крымской Джурчи, которую там знали, как эстонскую деревню.
Среди первых крымских переселенцев
Postimees попросил исследователей истории крымских и кавказских эстонцев Хельдин Аллик, Леэни Лангебраун и Андреса Аула выяснить по этим данным, потомком какой фамилии переехавших из Эстонии была Людмила Алексеева.
Все они по сохранившимся в Эстонии и в Крыму церковным книгами пришли к выводу, что Людмила Алексеева является потомком Тоомаса и Юулы Зинберг, переехавших в Крым в 1981 году из мызной волости Агери прихода Ярва-Мадизе (деревня Агери находится между Роосна-Аллику и Аравере). «Речь явно идет о мальтсвестцах, первых крымских переселенцах»,– сказала Леэни Лангебраун.
Мальтсвестами называют членов религиозного движения, возникшего в середине 19 века в Эстонии, которым руководил Юхан Лейнберг, который был известен среди людей, как пророк Мальтсвет. Лейнберг пропагандировал среди своих братьев по вере Крым, как землю обетованную и призывал эстонских хуторян переселяться туда. В это же время в Крыму появилось много свободной земли, поскольку после Крымской войны многие крымские татары переселились в Турцию. Переселение поддержал и российский император, и весной 1862 года первые эстонцы приехали в свой новый дом, среди других были и будущий прадед Людмилы Алексеевой с родителями.
Они поселились в деревне Джурчи, которая сейчас носит название Первомайское. И сегодня там живут потомки эстонцев, но в конце 19 века это была одна из двух крупнейших эстонских деревень в Крыму, в которой жили несколько сотен переселенцев из, преимущественно, Ярвамаа. В деревне говорили на эстонском языке, была и своя эстонская школа. «Бабушка всегда говорила со своим братом и сестрами только на эстонском языке»,– вспоминала Людмила Алексеева.
В 19 лет бабушка вышла замуж за украинца, и молодая семья переехала жить в город Джанкой на севере Крыма. Людмила Алексеева тоже родилась в Крыму в городе Евпатория в 1927 году, но ее родители вскоре переехали в Москву. На помощь для маленькой Людмилы позвали и бабушку из Крыма, которая растила ее «в лютеранской вере», что оказало влияния на всю ее жизнь, как одна из самых известных правозащитниц России сама любила говорить.
Вырастила бабушка
«Бабушка заботилась обо мне и растила, чтобы мама, которая была кандидатом физико-математических наук, могла учиться,– рассказывала Людмила Алексеева. – Эстонскому языку меня, к сожалению, не учили, она училась меня только шуточным вещам».
Будучи 86-летней Алексеева смогла вспомнить два выражения на эстонском языке: «хлыста хочешь» и «молока хочешь» (эст. «piitsa tahad» и «piima tahad»). «Я часто путала эти молоко и хлыст, и это ее веселило. «Аа, ты хлыста хочешь?» - спрашивала она и тогда я понимала и говорила: «нет-нет, молока, я хочу молока!» - рассказывала Алексеева, улыбаясь. – Больше я не знаю ничего».
По списку крымских эстонцев, составленному Самуэлем Соммером в 1919 году, в деревне Джурчи тогда жили несколько Зинбергов, которые, вероятнее всего, являлись друг другу родственниками. Также Зинберги жили в Евпатории, у которых и родилась Людмила Алексеева.
По базе данных родовых веток Geni.com, через своего дядю по бабушке Виллема Людмила Алексеева являлась родственницей жившего в Швеции министра дорог и экономики правительства Эстонии в изгнании Михкеля Матисена. Правовым приемником независимости Эстонии правительство в изгнании являлось в период 1941-1991 годов, когда Эстония была аннексирована Советским Союзом. Умерший 15 лет назад Михкель Матисен был правнуком дяди бабушки Людмилы Алексеевой.
Правда и только правда!
«Нужно говорить правду, не думать о том, какое впечатление это вызовет», – было самым важными посланием Людмилы Алексеевой, высказанным в нашем последнем с ней интервью в 2013 году.
Но также важно для меня и ее второе наставление: «Нужно обязательно бороться за свои права, но, делая это, не нужно конфликтовать, поскольку это не принесет результата».
Людмила Михайловна всегда обвораживала всех своим позитивным настроем и оптимизмом, что явно и помогло ей так долго делать свою работу.
«Было бы неправильно сказать, что ничего не изменилось по сравнению с делами Советского Союза. Например, Эстония – независимая страна! То, что Эстония свободна и является членом Европейского союза, это уже достижение»,– сказала Алексеева мне пять лет назад.
«Вы можете взять у меня интервью и после опубликовать то, что я сказала, и я сомневаюсь, что меня за это арестуют. Изменения, конечно, происходят медленнее, чем нам хотелось бы, но нужно сравнивать дальше: все изменения зависят от того, как мы сами себя ведем! Какое-то время они (власти России – Я.П.) еще будут пытаться закручивать гайки, но потом они поймут, что это больше не работает, прекратят это и пойдут на уступки обществу».
Одна из известнейших диссиденток России
Имеющая образование археолога Людмила Алексеева примкнула к движению советских диссидентов в 1960-е годы. В 1968-1072 годы она печатала первую подпольную газету «Хроника текущих событий», которая разоблачала нарушения прав человека в СССР.
В 1976 году Алексеева с единомышленниками учредили в Москве так называемую Хельсинскую группу, которая следила за ситуацией с правами человека в СССР.
В 1977 году Алексеева была вынуждена иммигрировать из Советского Союза. Она переехала с семьей в США, где продолжила правозащитную деятельность и работала на радиостанциях «Свободная Европа» и «Голос Америки».
После развала Советского Союза Алексеева вернулась в Россию и стала одним из активнейших критиков Кремля.
Источник: Фонд открытой Эстонии