Корни известной российской правозащитницы ведут в Ярвамаа

Правда и только правда!

«Нужно говорить правду, не думать о том, какое впечатление это вызовет», – было самым важными посланием Людмилы Алексеевой, высказанным в нашем последнем с ней интервью в 2013 году.

Но также важно для меня и ее второе наставление: «Нужно обязательно бороться за свои права, но, делая это, не нужно конфликтовать, поскольку это не принесет результата».

Людмила Михайловна всегда обвораживала всех своим позитивным настроем и оптимизмом, что явно и помогло ей так долго делать свою работу.

«Было бы неправильно сказать, что ничего не изменилось по сравнению с делами Советского Союза. Например, Эстония – независимая страна! То, что Эстония свободна и является членом Европейского союза, это уже достижение»,– сказала Алексеева мне пять лет назад.

«Вы можете взять у меня интервью и после опубликовать то, что я сказала, и я сомневаюсь, что меня за это арестуют. Изменения, конечно, происходят медленнее, чем нам хотелось бы, но нужно сравнивать дальше: все изменения зависят от того, как мы сами себя ведем! Какое-то время они (власти России – Я.П.) еще будут пытаться закручивать гайки, но потом они поймут, что это больше не работает, прекратят это и пойдут на уступки обществу».