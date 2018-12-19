Microsoft решила порадовать пользователей Windows 10

Сегодня софтверный гигант пролил свет на новую разработку, раскрыв ее особенности в своем официальном блоге.

В скором времени в Windows 10 появится возможность запускать подозрительные приложения в безопасной и изолированной среде. Изначально функция получила название InPrivate Desktop, но затем была переименована в Windows Sandbox. Она будет доступна обладателям сборки 18301 в версиях Pro и Enterprise, пишет 4pda.ru.

Windows Sandbox — нетребовательная к ресурсам компьютера виртуальная машина, для корректной работы которой достаточно двухъядерного процессора с поддержкой 64-битных инструкций, 4 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ свободного места на жестком диске. Также потребуется включить функцию виртуализации в BIOS или UEFI материнской платы.

С помощью Sandbox пользователь сможет самостоятельно запустить потенциально опасную программу без риска навредить операционной системе или ее отдельным компонентам.