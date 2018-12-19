Microsoft решила порадовать пользователей Windows 10

Осенью этого года в сети появилась информация о том, что специалисты Microsoft занимаются созданием специальной изолированной среды для запуска сомнительных приложений, но подробностей работы данной функции корпорация не раскрывала.
Сегодня софтверный гигант пролил свет на новую разработку, раскрыв ее особенности в своем официальном блоге.
В скором времени в Windows 10 появится возможность запускать подозрительные приложения в безопасной и изолированной среде. Изначально функция получила название InPrivate Desktop, но затем была переименована в Windows Sandbox. Она будет доступна обладателям сборки 18301 в версиях Pro и Enterprise, пишет 4pda.ru.
Windows Sandbox — нетребовательная к ресурсам компьютера виртуальная машина, для корректной работы которой достаточно двухъядерного процессора с поддержкой 64-битных инструкций, 4 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ свободного места на жестком диске. Также потребуется включить функцию виртуализации в BIOS или UEFI материнской платы.
С помощью Sandbox пользователь сможет самостоятельно запустить потенциально опасную программу без риска навредить операционной системе или ее отдельным компонентам.
Кроме того, «песочница» получит возможность динамического создания образа системы из уже установленной на ПК версии, сможет обеспечить аппаратное ускорение в виртуализированных средах и будет оснащена встроенным планировщиком, благодаря которому хост самостоятельно сможет решать, когда именно требуется запуск виртуальной машины.