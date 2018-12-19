Шестому TEDxLasnamäe быть

Ежегодная конференция TEDxLasnamäe станет шестой по счету. Как и в прошлые годы, на ней выступят представители мира технологий, развлечений и дизайна. Кроме того, участников ожидает насыщенная интерактивная программа.

Прошлогодняя конференция собрала около пятисот участников, став, таким образом, крупнейшей весенней русскоязычной конференцией. Одним из ее спикеров стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая впервые произнесла свою речь на русском языке.

«Наша конференция стала местом встречи замечательных спикеров и зрителей, площадкой обмена воодушевляющими идеями. Энергетика была невероятной. И мы хотим, чтобы все могли ощутить ее снова»,– рассказал один из главных организаторов мероприятия Илья Шнитко.

Ранее на площадке TEDxLasnamäe выступали как местные, так и зарубежные спикеры. Среди последних, например, главные редакторы российских изданий «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и Meduza Галина Тимченко.

Кроме того, со сцены TEDxLasnamäe выступали многие местные общественные и культурные деятели, а также ученые: генетик Наталья Первякова, актриса Полина Черкасова, основатель успешного эстонского стартапа Pipedrive Рагнар Сассь, бывший редактор ETV+ Дарья Саар и многие другие.