Отепя и Грозный будут вместе развивать туризм

«Осенью мне удалось нанести короткий визит в Чечню — это безопасная и гостеприимная страна с огромным природным и культурным наследием, - передал пресс-секретарь слова Тамберга. - Я уверен, что наши соотечественники вскоре найдут дорогу в сердце Кавказа. Сегодня с ответным визитом у нас в гостях находится министр туризма Чечни господин Байтазиев, вместе с которым мы откроем в Отепя пункт информации о Чечне».

В соответствии с соглашением два города откроют друг для друга ворота к своей туристической информации — в центре туристической информации Отепя откроется посвященный Чечне инфостенд, а в столице Чечни Грозном откроется инфостенд об Отепя и Эстонии. В новом инфопункте будут доступны печатные материалы на русском, английском и эстонском языках, рассказывающие о Чечне для туристов.

Открытие инфостенда об Отепя и Эстонии в Грозном намечено на март или апрель следующего года, когда представителей турфирм ожидают с рекламной поездкой в Чечне.

«На Кавказе проживает 15 млн человек. Это регион с растущей покупательной способностью, где наша туристическая информация обязательно должна быть представлена. Мы рассчитываем вскоре увидеть здесь приехавших оттуда лыжников и простых туристов», - добавил Тамберг.