Космический Стас, допинг, взятки и победы: итоги спортивного 2018 года

В биатлоне россияне выступали вчетвером. Кроме Акимовой и Кайшевой бежали еще и Антон Бабиков с Матвеем Елисеевым. На эстафету россияне не наскребли состав, на медали - умений. Результаты были далеко от ТОП-10.

Зато блистали Фуркад, выигравший пятую олимпийскую золотую награду, Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина, Лаура Дальмайер. Сенсациями стали мужская сборная Швеции и женская команда Белоруссии, выигравшие эстафеты.

Алена Савченко и Бруно Массо покорили мир в фигурном катании. Их золото затмило собой победу Алены Загитовой в женском одиночном катании. Упорство и воля к победе, прежде всего, Савченко достойно самых лестных и ярких эпитетов.

Алена Савченко и Бруно Массо ФОТО: DAMIR SAGOLJ/REUTERS

37-летняя Марит Бьёрген на своей пятой в карьере Олимпиаде выиграла пять наград и стала самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр во всех видах спорта. Всего на её счету 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали Олимпийских игр.

Российские лыжники сенсационно выступили на ОИ без Легкова и Сергея Устюгова, а весь мир облетели кадры плачущей Елены Вяльбе. Российской мужской сборной аукнулся проваленный третий этап в эстафете, которую почти в финишном створе выиграли норвежцы, а миру открылись новые имена - Александр Большунов, Юлия Белорукова.

Общий зачет ОИ выиграли норвежцы, установив рекорд: 39 медалей из которых 14 золотых. Их, медалей, могло быть еще больше, но игры пропустили Петер Нортуг и Уле-Эйнар Бьорндален, не сумевшие пробиться в сборную, а также Тереза Йохауг, отбывавшая дисквалификацию за допинг.

Кстати о допинге: Олимпийские атлеты из России сумели отличиться и в Корее: пара керлингистов Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, завоевавшая бронзу в дабл-миксте в керлинге оказалась втянутая в мельдониевый скандал. Запрещенный препарат употребил Крушельницкий, за что был дисквалифицирован на четыре года. Российская делегация бурно протестовала, заявляя, что допинг спортсмену был подсыпан, подмешан и подброшен. Однако доказательств обратного МОК не увидел и Россия осталась без награды. Кроме россиян на допинге попался словенский хоккеист Жига Еглич.

Сначала парой Крушельницкий-Брызгалова восхищались, а после допингового скандала пара канула в небытие ФОТО: Vladimir Pesnya/Sputnik

После ОИ в России были проведены альтернативные Игры для спортсменов, которых МОК не пустил на Олимпиаду. Эти игры также получились скандальными: кроме призовых, которые равнялись тем суммам, которые могли заработать атлеты на настоящих Играх, вызвал вопросы и список участников. Так, у лыжников побеждали те, кому олимпийская сборная России даже в самых сладких снах не снилась. Те же, кто там должен был участвовать, старты игнорировали, предпочитая выступать на Кубках мира.

Для Эстонии ОИ выдались планово безмедальными. Келли Сильдару, единственная реальная медальная надежда страны, травмировала колено еще осенью 2017 года и на ОИ не попаала. Зато удивила Саския Алусалу. В день столетия независимости Эстонии конькобежка в масс-старте завоевала четвертое место, остановившись в шаге от олимпийского пьедестала.

Саския Алусалу в олимпийском масс-старте ФОТО: Tairo Lutter

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