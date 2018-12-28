Космический Стас, допинг, взятки и победы: итоги спортивного 2018 года

2018 год запомнится любителям спорта прежде всего двумя событиями: Чемпионатом мира по футболу, прошедшим в России, и Зимней Олимпиадой в Южной Корее, однако и кроме этих двух знаковых событий в мировом спорте случилось еще много интересного, a порой скандального.
Футбол
Перед чемпионатом мира российскую сборную дружно, как болельщики, так и СМИ, ругали, проклинали, не надеясь не то что на выход из группы, а даже на победу над Саудовской Аравией. В декабре прошлого года сборная России получила волей жребия, наверное, самую легкую группу в своей истории: Саудовская Аравия, Уругвай, Египет.
Перед началом мундиаля дружина Станислава Черчесова не могла не то что выиграть в товарищеских матчах, а даже показать достойный футбол. Перед началом ЧМ в рейтинге ФИФА россияне опустились в середину седьмого десятка, став худшей командой ЧМ по рейтингу стран. Проблемы россиян на этом не окончились: травмы ведущих игроков, прежде всего защитников, вынудили Черчесова пригласить в сборную закончившего по окончании сезона 2017-18 Сергея Игнашевича...
Что случилось дальше, напоминало сказку. Или космос, как в песне поется. Сборная России обыграла Саудовскую Аравию, Египет, ожидаемо уступила Уругваю и попала на Испанию. Там уже колдовал Акинфеев в серии пенальти, а в матче 1/4 финала россиянам чуть-чуть не хватило везения для выхода в полуфинал. Кто знает, если бы россияне вышли в полуфинал, то повторить, а может и превзойти успех сборной СССР 1966 года было бы вполне реально.
На самом мундиале и без сборной России сюрпризов хватало: провал немцев, которые не вышли из группы, неудача Бразилии, а также серебро Хорватии. Победили французы, проведшие турнир без сбоев. Кстати, во Францию после ЧМ уехал один из главных творцов успеха сборной России, Александр Головин. Правда, у его "Монако" дела сейчас не идут вообще: команда играет в зоне вылета.
В клубном футболе 2018 год также принес много ярких событий: мадридский "Реал" установил рекорд Лиги чемпионов по количеству побед в турнире, а после финала Криштиану Роналду и Зинедин Зидан объявили об уходе из клуба, болельщики сорвали финал Кубка Либертадорес, в котором должны были встретиться аргентинские "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт". Матч перенесли в Европу из-за опасений новых беспорядков.
Уходили в этом году и легенды: Игорь Акинфеев попрощался со сборной России, а Сергей Игнашевич и братья Березуцкие попрощались с футболом вообще.
В Эстонии футбольный год прошел под знаком Суперкубка УЕФА. В середине августа на "А Ле Кок Арене" звание лучшего из лучшего клуба Европы оспаривали победители Лиги чемпионов, мадридский "Реал" и победитель Лиги Европы, мадридский "Атлетико". В дополнительное время победил 4:2 "Атлетико", а Эстония удостоилась похвалы УЕФА, которая отметила превоcxодную организацию матча и реконструированный главный футбольный стадион страны.
Олимпиада в Корее
Олимпийский сезон прошел под громкий аккомпанемент допингового скандала с участием сборной России. Осень 2017 года и зиму 2017-2018 не сходили с новостных лент фамилии Родченкова, Макларена, президента МОК Томаса Баха. Россию не пустили на Олимпийские игры, разрешив участие только под нейтральным, олимпийским флагом, без гимна и в форме с заклеенными атрибутами российской государственности. МОК перед началом ОИ огласил список спортсменов, которые были приглашены на Игры. В этот список, например, не попал биатлонист Антон Шипулин, а российская сборная по санному спорту и бобслею отправилась на Игры вообще без тренерского штаба. Практически без этого же штаба участвовали и российские биатлонисты. Разгорались скандалы: Татьяна Акимова обвиняла в том, что ее и Ульяну Кайшеву тренеры бросили на произвол судьбы, старший тренер мужской сборной, немец Рико Гросс на женских гонках стоял как манекен на тренерской бирже...
В биатлоне россияне выступали вчетвером. Кроме Акимовой и Кайшевой бежали еще и Антон Бабиков с Матвеем Елисеевым. На эстафету россияне не наскребли состав, на медали - умений. Результаты были далеко от ТОП-10.
Зато блистали Фуркад, выигравший пятую олимпийскую золотую награду, Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина, Лаура Дальмайер. Сенсациями стали мужская сборная Швеции и женская команда Белоруссии, выигравшие эстафеты.
Алена Савченко и Бруно Массо покорили мир в фигурном катании. Их золото затмило собой победу Алены Загитовой в женском одиночном катании. Упорство и воля к победе, прежде всего, Савченко достойно самых лестных и ярких эпитетов.
37-летняя Марит Бьёрген на своей пятой в карьере Олимпиаде выиграла пять наград и стала самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр во всех видах спорта. Всего на её счету 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали Олимпийских игр.
Российские лыжники сенсационно выступили на ОИ без Легкова и Сергея Устюгова, а весь мир облетели кадры плачущей Елены Вяльбе. Российской мужской сборной аукнулся проваленный третий этап в эстафете, которую почти в финишном створе выиграли норвежцы, а миру открылись новые имена - Александр Большунов, Юлия Белорукова.
Общий зачет ОИ выиграли норвежцы, установив рекорд: 39 медалей из которых 14 золотых. Их, медалей, могло быть еще больше, но игры пропустили Петер Нортуг и Уле-Эйнар Бьорндален, не сумевшие пробиться в сборную, а также Тереза Йохауг, отбывавшая дисквалификацию за допинг.
Кстати о допинге: Олимпийские атлеты из России сумели отличиться и в Корее: пара керлингистов Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, завоевавшая бронзу в дабл-миксте в керлинге оказалась втянутая в мельдониевый скандал. Запрещенный препарат употребил Крушельницкий, за что был дисквалифицирован на четыре года. Российская делегация бурно протестовала, заявляя, что допинг спортсмену был подсыпан, подмешан и подброшен. Однако доказательств обратного МОК не увидел и Россия осталась без награды. Кроме россиян на допинге попался словенский хоккеист Жига Еглич.
После ОИ в России были проведены альтернативные Игры для спортсменов, которых МОК не пустил на Олимпиаду. Эти игры также получились скандальными: кроме призовых, которые равнялись тем суммам, которые могли заработать атлеты на настоящих Играх, вызвал вопросы и список участников. Так, у лыжников побеждали те, кому олимпийская сборная России даже в самых сладких снах не снилась. Те же, кто там должен был участвовать, старты игнорировали, предпочитая выступать на Кубках мира.
Для Эстонии ОИ выдались планово безмедальными. Келли Сильдару, единственная реальная медальная надежда страны, травмировала колено еще осенью 2017 года и на ОИ не попаала. Зато удивила Саския Алусалу. В день столетия независимости Эстонии конькобежка в масс-старте завоевала четвертое место, остановившись в шаге от олимпийского пьедестала.
Хоккей
Хоккейный год начался с Олимпийского турнира. Впервые за 20 лет на ОИ не приехали игроки из НХЛ. Руководители заокеанской лиги не хотели больше мириться с потерей доходов, в феврале отдыхают бейсбольные и футбольные лиги, и отказали ИИХФ в участии. В итоге Олимпиада напоминала очередной этап хоккейного Евротура. Канадская сборная, например, была составлена из игроков европейских лиг. Не отпустили в Корею даже игроков из АХЛ. Сборная России также была составлена из игроков КХЛ, правда, по именам россияне превосходили всех: Дацюк, Ковальчук, Михаил Григоренко, Никита Гусев и остальные давали фору всем сборным вместе взятым. Получилось же так, что первого золота ОИ за 26 лет, могло и не быть. Россияне натужно боролись с американскими студентами, блекло обыгрывали с бору по сосенки собранных словенцев, чехов, а в финале столкнулись со сборной Германии. Команда Марко Штурма в третьем периоде финала поставила россиян на грань катастрофы, за минуту до конца ведя 3:2. Если бы не Никита Гусев, переведший игру в овертaйм. А там удалился Патрик Раймер и Кирилл Капризов реализовал удаление.
На вручении медалей немцы плакали, россияне спровоцировали скандал, спев гимн, а Владислав Третьяк заявил, что российский хоккей сильнее всех.
Чемпионат мира 2018 года явил миру новую сборную России, которая местами напоминала команду из 90-х. Только местные игроки с парой НХЛ-овцев, скандал с тренером: Олег Знарок после поражения в полуфинале Кубка Гагарина лишился своего поста как в СКА, так и в сборной, и команду в Данию повез Илья Воробьев. Результат: вылет от нестабильных канадцев в 1/4 финала.
За океаном феерические по игре и статистике сезоны провели игроки "Тампы" Андрей Василевский и Никита Кучеров, дуэт из "Коламбуса" Артемий Панарин и Сергей Бобровский. А "Вашингтон" с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым завоевал долгожданный Кубок Стэнли. Овечкин собрал кучу индивидуальных призов и продолжает погоню за бомбардирским рекордом Уэйна Гретцки. Ови уже настрелял 636 шайб. До рекорда Великого еще 258 шайб, но и в 32 года Ови темпов не снижает: в этом году у Александра Великого 29 шайб в 32 играх. И новой звезде НХЛ, финну Патрику Лайне, надо очень сильно стараться, чтобы в этом году отобрать у россиянина очередной "Морис Ришар".
Лайне вместе со своим "Виннипегом" в рамках европейского турне встречался в Хельсинки, на арене "Хартвалл", с "Флоридой", за которую выступает еще один игрок сборной Суоми, Александр Барков. Две игры прошли при полных аншлагах. Также как и у нас, в Таллинне, выездные матчи "Йокерита" против "Спартака" и "Северстали" собрали аншлаг в "Тондираба".
Биатлон
Грандиозный скандал разразился на исходе весны в самом популярном зимнем виде спорта. Президент IBU Андрес Бессеберг и вице-президент Натали Реш попали под подозрение компетентных органов по делу о взятках. Взятки предлагали российские чиновники. Дать на лапу верхушке мирового биатлона, как сообщали СМИ, россиян вынуждали многочисленные допинговые прегрешения.
Кстати, из-за допинга Россия лишилась на ближайшие года этапов Кубков мира. Этап в Тюмени бойкотировали атлеты из США, Канады, а также борец с мировым допингом Себастьян Самуэльссон из Швеции. Себу стал на долгие месяцы горячим ньюсмейкером, заявляя об угрозах со стороны российских "эскадронов смерти", которые через социальные сети пересылали "письма счастья" спортсмену.
Скандал кончился переизбранием руководства Союза, но допинговые саги не затихли. Не далее как в декабре австрийская полиция нагрянула в лагерь сборной России по очередному допинговому делу. Под подозрение попали сразу четверо российских спортсмена. В их числе Александр Логинов (который уже отбывал дисквалификацию за допинг) и Ирина Старых. Дело пока окончилось ничем.
После допинга вспыхнул еще один скандал: россиянин Антон Бабиков якобы отказался приезжать с Кубка IBU на эстафету этапа Кубка мира. Сначала спортсмена отстранили через Инстаграм, а затем поняли (Бабиков чисто физически не успевал переехать с Кубка IBU на Кубок мира) и простили, разрешив соревноваться дальше в составе российской сборной.
А сам Кубок мира (у мужчин) был в первой половине года пресным: Бо-Фуркад-Бо-Фуркад-Фуркад-Фуркад. Француз и норвежец соревновались между собой за все трофеи сезона. Победил Фуркад, Бо-младшему не хватило опыта, но уже сейчас Йоханнес попер с первых этапов так, что Мартену будет очень тяжело догонять женившегося этим летом норвежца. Третье место завоевал на финишном флажке Антон Шипулин. Антон устроил в межсезонье сериал под названием "Продолжу ли я свою карьеру". Лишь к концу осени стало понятно, что Шипулин будет готовиться к чемпионату мира, а на КМ пока солирует у россиян Александр Логинов.
У женщин все было горячо: за победу в общем зачете бились-боролись Кайса Мякярайнен, Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева, Лаура Дальмайер и Доротея Вирер. Тройку призеров сезона: Мякяряйнен - Кузьмина - Домрачева разделили всего 18 баллов, а Мякяряйнен и Кузьмину только три балла. Кузьмина получила два Малых хрустальных глобуса за победу в зачете спринта и пасьюта, Мякярайнен, провалившая ОИ, - победу в зачете масс-старта и по итогам всего сезона.
В 2018 году закончили свои карьеры сразу две легенды: Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Домрачева ушла практически на пике карьеры: третье место в зачете КМ и статус золотой медалистки ОИ, а вот Бьорндален весь сезон боролся сам с собой и с руководством сборной Норвегии, которое в упор не видело норвежца в составе олимпийской команды. Как не видели в упор и болельщики приемлемых результатов Уле.
В эстонском биатлоне год был почти безрадостным: только известие о том, что Отепя примет в ближайшем будущем этап КМ по биатлону может скрасить впечатление от тех "успехов", которыми "радовали" весь сезон наши стреляющие лыжники и лыжницы.
Фигурное катание
Платье Габриелы Пападакис, расстегнувшееся во время исполнения короткой программы на ОИ-2018, не позволило паре Пападакис-Сизерон, завоевать золотые медали. Чуть менее балла французы проиграли канадской паре Вертью-Мойр. Даже рекорд в произвольной программе не помог. У женщин в жаркой схватке сошлись россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева. Загитова выиграла с мировым рекордом короткую программу, а в произвольной она и Евгения Медведева набрали одинаковое количество баллов. Для Медведевой поражение в 1,31 балла стало шоком и после окончания сезона Евгения объявила, что покидает группу Этери Тутберидзе и переходит к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Расставание для Медведевой и Тутберидзе получилось скандальным. Даже по прошествии полугода страсти кипят нешуточные. Для Тутберидзе и Загитовой пост-олимпийские старты выдались на редкость мрачными: провал на чемпионате мира, где от Загитовой ждали победы, а получилось только пятое место. Виной тому троекратное падение в короткой программе. Начало сезона для Загитовой выдалось также сложным: карьеру перезапустила Елизавета Туктамышева, поразившая на одном из Гран-При своим номером со стриптизом, а также японка Рика Кихира, переписывающая мировые рекорды в женском одиночном катании. Конкуренция у женщин в этом сезоне бешеная, плюс Загитовой на пятки наступает еще одна воспитанница Тутберидзе, Александра Трусова, прыгающая в свои 14 лет все, что можно, на грани человеческих возможностей.
У самой Медведевой, которая сейчас живет в Канаде, все довольно скверно: на контрольных прокатах перед стартом сезона спортсменка запомнилась только своими падениями, побед нет, только третье место на Гран-При Канады.
Еще одним трендом 2018 года стала нешуточная интернет-война российских поклонников фигурного катания. Ладно бы просто мнения разделились поровну, выясняя кто лучше: Загитова или Медведева, но со всех сторон сыплются оскорбления, самые мягкие из которых: "Медведева - грибная королева" (Грибы - завышенные оценки за исполнение технических элементов программы). Достается всем: тем спортсменам и экспертам, которые выступают в защиту той или иной спортсменки, угрожают расправой, желают смерти от болезней и еще сто чум на всех их дома. Глядишь, скоро фанатские войны в фигурном катании перекинутся и на трибуны, где уже сейчас можно наблюдать организованные, по примеру футбола, фанатские сектора, а там и до драк недалеко...
Светская хроника
Она же криминальная.
Александр Кокорин и Павел Мамаев сотоварищи по случаю десятилетия дружбы устроили в Москве дебош, круша мебель и нанося вред здоровью гражданам. Как результат: новогодние праздники игроки сборной России встретят в СИЗО "Бутырка". Футболисты неоднократно просили отправить их на подписку о не выезде, партнеры по сборной записывали видеообращения, однако суды оставались непреклонными: "Будут сидеть"!
Кроме Кокорина и Мамаева отличились на бракоразводном фронте Денис Глушаков и Александр Кержаков.
Сага о семействе Глушаковых по накалу страстей и описания деяний участников местами затмевала тюремный романс Кокорина с Мамаевым. Видеозапись из бани, где Глушаков парился в компании любовницы (по версии спортсмена - готовился к играм), угрозы с использованием богатого, но ненормативного лексикона. Ко всем приятностям у Глушакова случились и проблемы на работе: именно его обвиняли в сплаве главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. В этом скандале участвовал еще один футболист, Андрей Ещенко, который также в 2018 году развелся с супругой.
Лучший бомбардир в истории сборной России, Александр Кержаков, в 2018 году вел борьбу с бывшей супругой, Миланой, за своего сына. Стороны обменивались обвинениями в наркотической зависимости и семейном насилии. Под конец года экс-супруга футболиста заявила, что Кержакову нужны были только связи ее отца, погибшего политика Вадима Тюльпанова, чтобы начать политическую карьеру. После гибели отца Миланы угасли чувства и Кержакова к супруге.
Американская теннисистка Серена Уильямс запомнилась скандалами как на корте, так и вне его. Сначала Серена надебоширила в финале открытого чемпионата США по теннису, оскорбив арбитра встречи, а затем жаловалась на притеснения со стороны допинг-офицеров, которые приходили к теннисистке в пять утра для отбора проб.
В наших Палестинах скандал случился с уже бывшим игроком нарвского "Транса", Игорем Овсянниковым. Футболист сдал допинг-пробу, в которой были обнаружены следы кокаина. Овсянников получил длительную дисквалификацию.
О приятном
Для эстонских спортсменов в других видах спорта год получился очень удачным: на прошедшем чемпионате мира WDSF по 10 танцам первое место завоевала пара Константин Городилов - Доминика Бергманнова из клуба "Kreedo Dance". Этот успех стал первым в истории отечественных танцев. На ЧЕ по пауэрлифтингу Сийм Раст также выиграл золотую медаль, в трех попытках набрав вес в 955 килограммов.
Отть Тянак в составе раллийной команды "Тойоты" занял третье место в общем зачете чемпионата мира по ралли. Кроме этого Тянак и его напарник, штурман Мартин Ярвеоя, собрали коллекцию индивидуальных призов на закрытии раллийного сезона.
Мужская сборная Эстонии по волейболу впервые примет участие в квалификации к ОИ-2020. Группа у наших парней архисложная, но сам факт участия в таком турнире говорит о силе наших спортсменов. На европейском уровне дружина Георге Крецу уже считается крепким орешком, выиграв "Золотую лигу Европы" и пробившись на ЧЕ. Настало время удивить мир в отборе на Олимпиаду.
Женская фехтовальная сборная в командной шпаге завоевала бронзу ЧЕ, а Катарина Лехис выиграла золото. В легкой атлетике серебро в семиборье на ЧМ в закрытых помещениях завоевал Майкель Уйбо, а Магнус Кирт в метании копья стал бронзовым призером чемпионата Европы.
В уходящем году объявил о завершении спортивной карьеры Герд Кантер. Прославленный эстонский легкоатлет переходит на тренерскую работу, оставив после себя как великое спортивное наследие, так и вопрос о том, сможет ли кто в ближайшем будущем выступать также долго и также блестяще, как это сделал великий Кантер.
Также свой спортивный путь завершил и футболист сборной Эстонии Александр Дмитриев. 36-летний спортсмен выиграл за карьеру шесть чемпионских титулов в Эстонии и провел 106 встреч за сборную Эстонии.