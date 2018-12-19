Мутко покинул пост президента РФС

Исполняющим обязанности президента организации до конференции Российского футбольного союза будет глава РПЛ Сергей Прядкин.

Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что на 22 февраля 2019 года назначена дата проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС в связи с письменным заявлением Мутко о сложении полномочий президента РФС

До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента РФС.

Напомним, Мутко, занимающий пост зампреда правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, приостановил свою деятельность на посту президента РФС еще в конце декабря 2017 года. Исполняющим обязанности главы организации все это время был Александр Алаев.