Фото и видео: спасатели вытащили из горящей квартиры потерявшую сознание женщину

Спасателей вызвала жительница соседнего подъезда: она находилась в квартире вместе с ребенком и почувствовала запах гари. Пожар начался со второго этажа деревянного дома, где живет пожилая женщина. Когда спасатели прибыли на место, с двух сторон здания был виден дым и из одного окна также вырывался огонь.

Спасатели сразу бросились в горящую квартиру и вынесли из нее 84-летнюю женщину. Надышавшуюся гарью даму передали скорой помощи. В машине скорой помощи она пришла в сознание и была доставлена в Валгаскую больницу. Насколько известно, другие люди в пожаре не пострадали.

В квартире найден труп одного кота, другой кот выжил. В соседней квартиры, где людей не было дома, находилась собака, которая прыгнула на дверь, чтобы ее открыть. Спасатели передали кота в приют, собаку временно взяла себе соседка.

Пожар был окончательно потушен к десяти часам. Спасатели нашли расплавленный дымовой датчик, но его сигналы никто не слышал и, видимо, он не был в рабочем состоянии еще до пожара. На полу квартиры лежала одежда и другие горючие материалы. По словам руководителя спасательных работ Алара Вааренда, случись пожар ночью, все закончилось бы большим количеством жертв.

«Благодаря внимательным соседям пожар на этот раз был обнаружен в самом начале. Для раннего обнаружения пожара и спасения человеческих жизней в каждом жилище должен быть рабочий дымовой датчик и его исправность необходимо проверять регулярно», - сказал Вааренд.

Причины пожара выясняются.