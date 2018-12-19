Фото и видео: спасатели вытащили из горящей квартиры потерявшую сознание женщину

Сегодня, 19 декабря, в 8:46 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Валга в многоквартирном доме на улице Уус. Спасатели вынесли из задымленной квартиры 84-летнюю женщину, которую медики доставили в больницу, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Спасателей вызвала жительница соседнего подъезда: она находилась в квартире вместе с ребенком и почувствовала запах гари. Пожар начался со второго этажа деревянного дома, где живет пожилая женщина. Когда спасатели прибыли на место, с двух сторон здания был виден дым и из одного окна также вырывался огонь.
Спасатели сразу бросились в горящую квартиру и вынесли из нее 84-летнюю женщину. Надышавшуюся гарью даму передали скорой помощи. В машине скорой помощи она пришла в сознание и была доставлена в Валгаскую больницу. Насколько известно, другие люди в пожаре не пострадали.
В квартире найден труп одного кота, другой кот выжил. В соседней квартиры, где людей не было дома, находилась собака, которая прыгнула на дверь, чтобы ее открыть. Спасатели передали кота в приют, собаку временно взяла себе соседка.
Пожар был окончательно потушен к десяти часам. Спасатели нашли расплавленный дымовой датчик, но его сигналы никто не слышал и, видимо, он не был в рабочем состоянии еще до пожара. На полу квартиры лежала одежда и другие горючие материалы. По словам руководителя спасательных работ Алара Вааренда, случись пожар ночью, все закончилось бы большим количеством жертв.
«Благодаря внимательным соседям пожар на этот раз был обнаружен в самом начале. Для раннего обнаружения пожара и спасения человеческих жизней в каждом жилище должен быть рабочий дымовой датчик и его исправность необходимо проверять регулярно», - сказал Вааренд.
Причины пожара выясняются.
«Безопасность каждого жителя многоквартирного дома зависит и от поведения соседей. Одиноким пожилым людям, которые сами не могут обезопасить свой дом, следует помочь близким и соседями, или обратиться для этого в местное самоуправление. Бесплатную домашнюю консультацию спасателей можно заказать по инфотелефону 1524», - сказал руководитель по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.