В среду наблюдались сбои в работе Mobiil-ID
19 декабря 2018, 13:16
В среду в первой половине дня услуга Mobiil-ID у нескольких операторов связи в Эстонии не работала в полной мере.
«Больше сбоев быть не должно, осмелюсь сказать. Проблемы были только с работой услуги Mobiil-ID, причем у разных операторов связи были разные проблемы», - сообщил исполнительный руководитель предприятия услуги идентификации SK ID Solutions Калев Пихл.
По его словам, сейчас предприятие оценивает полный масштаб сбоев, но некоторое время назад не работали в полной мере 10% запросов Mobiil-ID.