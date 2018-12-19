Ср, 19.12.2018
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В среду наблюдались сбои в работе Mobiil-ID

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Mobiil-ID. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aivar Pau

В среду в первой половине дня услуга Mobiil-ID у нескольких операторов связи в Эстонии не работала в полной мере.

«Больше сбоев быть не должно, осмелюсь сказать. Проблемы были только с работой услуги Mobiil-ID, причем у разных операторов связи были разные проблемы», - сообщил исполнительный руководитель предприятия услуги идентификации SK ID Solutions Калев Пихл.

По его словам, сейчас предприятие оценивает полный масштаб сбоев, но некоторое время назад не работали в полной мере 10% запросов Mobiil-ID.

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