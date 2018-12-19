Пятикратный чемпион "Формулы" оскандалился в родном городе

Инцидент произошел во время вручения премии спортсмен года по версии BBC, а победителем был объявлен чемпион «Тур де Франц» Герейнт Томас.

«Мы действительно мечтали об этом как семья. Мечтали о том, чтобы выбраться из трущоб. Ну, не совсем трущоб конечно, но нам хотелось чего-то другого. Мы ставили перед собой высокие цели и стремились добиться их как одна команда», – заявил Хэмилтон на церемонии.

Председатель городского совета Стевенэйдж Шэрон Тэйлор заявила, что слова Хэмилтона задели жителей города.

«Конечно, нас расстраивает то, что Льюис Хэмилтон назвал Стевенэйдж трущобами, тем более на таком мероприятии. Да, очевидно, что он сразу осознал свою ошибку и попытался поправить себя. Но, к сожалению, многие жители нашего города почувствовали себя оскорбленными», – рассказала Тэйлор.

Позднее Хэмилтон извинился перед жителями Стивенэйджа:

«Никто не идеален, и я тоже частенько ошибаюсь, особенно когда выступаю перед публикой и пытаюсь подобрать правильные слова, которыми хочу выразить свой долгий жизненный путь.