В Таллинне поставят памятник Сергею Довлатову

Комиссия создана во исполнение соответствующего решения городского собрания.

Один из самый ярких представителей новейшей русской литературы Сергей Довлатов в 1972-1975 годах жил в Таллинне и работал корреспондентом газеты "Советская Эстония". 3 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня рождения писателя. "К такой дате вполне уместно установить памятник писателя, старт литературной деятельности которого приходится на период его пребывания в нашем городе", - сказал вице-мэр Таллинна и председатель комиссии Вадим Белобровцев. Именно здесь был разобран под давлением органов советской госбезопасности его уже сверстанный сборник рассказов "Пять углов", таллиннскому периоду посвящена одна из лучших книг Довлатова - "Компромисс" - сверкающее довлатовским юмором описание советского абсурда.

В 2014 году именем Сергея Довлатова была названа одна из улиц Нью-Йорка, в 2016 году памятник ему был открыт в Петербурге. В Таллинне уже пять раз проходили Довлатовские дни. В порядке гражданский инициативы на доме, где жил писатель (улица Вабрику, 41), установлены мемориальные доски.