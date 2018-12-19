Япония выразила протест против строительства казарм на Курилах

По информации ТАСС, готовое жилье для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будет заселено до конца 2018 года. Кроме того, планируется построить и заселить три общежития в 2019 году, пишет DW.com .

После Второй мировой войны между СССР (а затем - Россией) и Японией до сих пор не подписано мирное соглашение. Это связано с территориальным спором вокруг южной Курильской гряды: речь идет об островах Итурупе, Кунашире, Шикотане и Хабомаи. Россия заняла эти острова по итогам Второй мировой войны, а Япония считает их своими и настаивает на возврате.