Авторы докладов предупреждают: «Инстаграм» будет ключевой платформой для российских кампаний дезинформации, направленных на выборы в США. Это повод для беспокойства, поскольку сегодня «Инстаграм» быстрее привлекает новых пользователей, чем «Фейсбук», а средний пользователь этой соцсети моложе.

Проблемы с архитектурой защиты личных данных в «Инстаграме»очевидны. Механизмы защиты приватности в этой соцсети неидеальны, она позволяет заводить анонимные аккаунты и так далее.

На "Инстаграм" не обращают особого внимания во многом потому, что большинство людей не понимает, насколько это крупная компания. Она огромна, пишет Guardian. По прогнозам, ее рекламная прибыль в этом году должна составить 8 млрд долларов.

«Инстаграм» как платформа идеальна для создания и распространения мемов, которые исследователи называют "валютой пропаганды" в интернет-войне государственных троллей.

Существование такой платформы возвращает нас к мысли о том, что империя Цукерберга - Facebook, Instagram и WhatsApp - слишком велика и что возможности, которые дает столь мощный инструмент для сбора информации, еще только предстоит осознать.

Российский миллиардер перевел деньги соратнику Макрона?

В июле этого года российский миллиардер со связями в Кремле перевел триста тысяч евро на счет компании, возглавляемой бывшим консультантом по безопасности партии президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет Times со ссылкой на французский сайт Mediapart.

Как говорят источники газеты, основатель и президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов перечислил 294 тысячи евро компании эксперта по безопасности Венсана Краса, до недавнего времени работавшей с партией Макрона «Вперед, Республика!»

Партия прекратила сотрудничество с Красом после скандала с участием его приятеля, ассистента руководителя президентской администрации Александра Беналля, пишет газета. Беналля попал на видео, когда во время первомайских протестов сначала набросился на участвовавшую в демонстрации женщину и уволок ее из толпы, а затем атаковал мужчину.

Издание подчеркивает, что если этот платеж действительно был осуществлен, то в нем нет ничего противозаконного.

Тем не менее, по мнению некоторых аналитиков, деньги российского олигарха на счетах контрагента партии президента, связанного с Елисейским дворцом, могут вызывать подозрения. Как утверждает Mediapart, когторую цитирует Times, около 175 тысяч евро из заплаченной суммы были переведены компании, где раньше работал Беналля.

Беналля в беседе с журналистами сказал, что не имеет отношения к договору между Махмудовым и фирмой Краса.

Французские власти проводят проверку информации о предполагаемом российском влиянии на протесты «желтых жилетов», которые идут во Франции, напоминает Times. Зарубежные компании в сфере кибербезопасности ранее заявляли, что видят признаки российской киберактивности вокруг не стихающих второй месяц подряд столкновений.

Что оставил после себя Жозе Моуринью

Британские газеты обсуждают увольнение португальца Жозе Моуринью с поста тренера клуба «Манчестер Юнайтед».

Моуринью никогда не был профессиональным футболистом. Вместо этого он посвятил 15 лет изучению игры, пишет колумнист Financial Times.

Когда он впервые стал менеджером в 2000 году, его команды были лучшими. Все свои идеи Моуринью отработал в первые годы, с «Порто» и «Челси». В первые годы своей карьеры Моуринью блистал. Но проблема таких первопроходцев в том, что футбол меняется. Каждую неделю эту игру изобретают заново.

Когда Моуринью начинал, команды волновались, что игроки употребляют слишком много алкоголя. Десять лет спустя, они волновались уже о другом - не слишком ли много игроки пьют кофе?

Тренеры, которые пришли после Моуринью, использовали перемены в индустрии, чтобы создать свой собственный стиль. Но Моуринью не хотел меняться, поэтому его уход логичен, резюмирует журналист.

Уход тренера МЮ был «не просто предсказуем, он был предсказан», - пишет колумнист Times Мэттью Сед.

С того момента, как Моуринью впервые появился на базе МЮ, мы наблюдали за судьбой умного менеджера, который становился жертвой собственного нарциссизма.

«Я не могу винить игроков в серии недавних поражений - кто смог бы хорошо играть с таким тренером?» - задается вопросом журналист.

Португалец систематически уничтожал клубную культуру МЮ и оставил на команде отпечаток разложения. После его ухода игроки вздохнули с облегчением, считает Сед.

Обозреватель таблоида Sun Дейв Кидд говорит о противостоянии Моуринью с Полем Погба.

Тренер, считает он, превратил уникального футболиста в разочарованного завсегдатая скамейки запасных. В этом сезоне знаменитые эмоциональные выпады в прошлом великого тренера выглядели как работа второсортного актера, пишет Кидд.