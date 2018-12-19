Логотип Instagram.

ФОТО: JUSTIN SULLIVAN / AFP

В обзоре британской прессы:

Кремлевские тролли слетаются на «Инстаграм»

Когда несколько месяцев назад основатель Facebook Марк Цукерберг предстал перед американскими конгрессменами, он много говорил об общественной роли «Фейсбука».

Однако миллиардер лишь вскользь упомянул о другой соцсети - не так давно приобретенном Facebook «Инстаграме», пишет Guardian.

Возможно, так случилось из-за того, что угроза, которую представляли российские тролли в «Инстаграме», была действительно невелика. Однако на этой неделе сразу два доклада, составленные для комитета сената США по разведке, подчеркивают, что "Инстаграм» играл гораздо более важную, чем считалось, роль в российских попытках повлиять на американские выборы.