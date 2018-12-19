Туристам предлагают уникальный тур на дно Индийского океана

Подводные экспедиции в основном являются научными или кинематографическими, но редко бывают туристическими, пишет издание. Компания Kensington Tours, специализирующаяся на индивидуальных турах, запускает уникальное приключение на борту подводного аппарата для непрофессионалов, сообщает turizm.ru.

Трехдневный тур Mysteries of the Deep рассчитан на весьма обеспеченных клиентов, желающих получить поистине незабываемые впечатления. Путешествие включает исследовательские погружения в Индийском океане, эксклюзивные практические занятия на борту научно-исследовательского судна, доступ к одному из самых отдаленных и тщательно охраняемых тропических районов, проживание на борту частной яхты под солнечным небом в районе Сейшельских островов.

В распоряжении туристов будет подводный аппарат Triton 1000/2, рассчитанный на двух человек. С помощью него путешественники встретятся лицом к лицу с морскими обитателями. Triton способен погружаться на глубину до 300 метров на 20 минут. Туристов будут сопровождать опытные подводники, а также врачи, которые смогут оценить здоровье туристов перед отправкой в глубины океана.