С нового года ракетницы и стартовые пистолеты подпадут под действие Закона об оружии

В начале январе в перечень регулируемого оружия в Законе об оружии будут внесены ракетницы, стартовые и другие звуковые сигнальные пистолеты, а также компоненты огнестрельного оружия, для которых ранее специальные правила и требования не действовали, передает Rus.ERR.
В МВД Эстонии пояснили, что изменения в закон вносятся в связи с участившимися в последнее время инцидентами с сигнальными видами оружия.
"Число инцидентов со стартовыми пистолетами растет как в Эстонии, так и в других европейских странах. Мы видим, что на покупку и владение звуковым сигнальным оружием должно распространяться возрастное ограничение 18 лет. Кроме того, вводимые для оружия технические требования существенно затруднят его незаконную переделку", - сказал советник отдела охраны правопорядка и криминальной политики МВД Свен Пыйерпаас.