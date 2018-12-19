С нового года ракетницы и стартовые пистолеты подпадут под действие Закона об оружии

В МВД Эстонии пояснили, что изменения в закон вносятся в связи с участившимися в последнее время инцидентами с сигнальными видами оружия.

"Число инцидентов со стартовыми пистолетами растет как в Эстонии, так и в других европейских странах. Мы видим, что на покупку и владение звуковым сигнальным оружием должно распространяться возрастное ограничение 18 лет. Кроме того, вводимые для оружия технические требования существенно затруднят его незаконную переделку", - сказал советник отдела охраны правопорядка и криминальной политики МВД Свен Пыйерпаас.