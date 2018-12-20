Фото: недалеко от Старого города ждет нового хозяина особенная квартира

В расположенном неподалеку от Старого города Hermanni Maja продается четырехкомнатный пентхаус с видом на Вышгород. Архитекторы, проектировавшие этот новый дом, использовали в проекте свое видение этого соседства.

ФОТО: KV.EE

Hermanni Maja - эксклюзивный жилой дом, а поступившая в продажу квартира - настоящая жемчужина. Ее площадь - почти 150 квадратных метров, а терраса имеет площадь еще 123 м2.

Благодаря такой планировке в гостиной много естественного света. Окна от пола до потолка и застекленная часть террасы, где разбит зимний сад, придают квартире неописуемое очарование.

ФОТО: KV.EE

Кроме гостиной в квартире три спальни, кладовые, гардеробная, открытая кухня с обеденной зоной. Имеется также баня, а к самой большой спальне примыкают персональная ванная и застекленный балкон.

ФОТО: KV.EE

Проектировщики продумали и решение общественной части дома: под домом - закрывающийся гараж с лифтом, есть выход во двор, на детскую площадку и зону отдыха.

ФОТО: KV.EE