Видео: Илон Маск запустил автомобиль Tesla по рельсам скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

Как передает Reuters, в ходе презентации Маск назвал открытый 1,83-км участок тоннеля первым шагом в развитии высокоскоростной подземной сети, которая позволит развивать скорость в 240 км/ч. Однако до воплощения описанного Маском будущего без пробок пройдет еще немало времени, пишет Newsru.com.

Открытый накануне участок тоннеля диаметром 3,7 метра проходит не под самим Лос-Анджелесом, а под небольшим соседним городком Хоторн, где находится штаб-квартиры The Boring Company и SpaceX. Стоимость его создания Маск оценил в 10 млн долларов США, включая затраты на прокладку тоннеля, внутреннюю инфраструктуру, вентиляцию, освещение и системы безопасности. Для сравнения, стоимость мили тоннеля, проложенного традиционными способами, составляет, по словам Маска, до 1 млрд долларов.

Фрагмент презентации новой системы был опубликован на YouTube-канале агентства Associated Press .

По замыслу Маска, в завершенном виде новая транспортная система будет состоять из тоннелей и платформ для пассажиров и машин, которые будут стремительно двигаться под землей при помощи электричества. Альтернативным вариантом может стать оснащение электромобилей Tesla и других компаний специальными выдвижными колесами для движения по тоннелям The Boring Company.

Reuters отмечает, что в начале этого года Маск пообещал, что после открытия тоннеля проехать по нему можно будет бесплатно, но в день открытия таких поездок не было, а на сайте The Boring Company говорится о турах "только по приглашению" из-за "невероятно высокого спроса".

Напомним, пробки в Лос-Анджелесе привлекли внимание Маска в конце 2016 года. Тогда он сообщил о намерении решить эту проблему с помощью строительства системы тоннелей, для чего была создана The Boring Company. В конце июня 2017 года стало известно, что The Boring Company начала строительство первого отрезка скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом при помощи специальной бурильной машины под названием Godot.