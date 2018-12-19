Картина дня: скандал в министерстве, подробности задержания бывших сотрудников Danske и ABB переводит производство в Индию

Десять экс-сотрудников Danske могли отмыть в Грузии и Азербайджане порядка 300 млн евро

Полиция задержала во вторник и в среду в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег. Читайте далее...

Скандал в министерстве: коммерческие тайны эстонских компаний попали в открытый доступ

В системе обслуживания документов Центра инфотехнологий Министерства окружающей среды минимум неделю были вывешены коммерческие тайны крупных предприятий Эстонии. Читайте далее...

Более половины пожилых в домах по уходу получают неподходящие лекарства

Исследование, проведенное среди пожилых жителей домов престарелых и учреждений по уходу Эстонии, которые используют услугу персональной упаковки медикаментов, показало, что более половины опрошенных пациентов (64,8%) столкнулись минимум с одним потенциально неподходящим лекарством. Читайте далее...

Минимальная зарплата водителей грузовиков вырастет до 1100 евро

Минимальная зарплата профессиональных водителей за три года должна вырасти примерно в полтора раза — соответствующий договор планируют подписать в январе Союз автотранспортных предприятий и транспортный профсоюз. Читайте далее...

Нуждающийся в дорогом лекарстве ребенок остался без помощи Больничной кассы

Утвержденный правительством перечень медицинских услуг, финансируемых Больничной кассой, поставил двух тяжело больных детей в неравное положение: один из них получит очень дорогое лекарство, а другой нет, пишет Postimees. Читайте далее...

Бывшие сотрудники Министерства образования: это абсурд, что здесь творится

Из Министерства образования и науки ушла большая часть руководителей, и причину их ухода усматривают в канцлере министерства Теа Варрак. Министр Майлис Репс в рельефном стиле руководства Варрак не видит проблемы. Читайте далее...

«Как гром среди ясного неба»: эстонское предприятие втихую перенесло производство в Индию

Одно из крупнейших в Эстонии промышленных предприятий ABB в начале этого года сделало один неожиданный, но до сих пор оставленный без внимания шаг – производственная линия по изготовлению оборудования для преобразования солнечной энергии переведена из Юри в Индию. Читайте далее...

Вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве Людмиле Янченко провалился

Во вторник, 19 декабря, на сессии городского собрания Кохтла-Ярве провалился вотум недоверия мэру Людмиле Янченко, который инициировала группа недовольных депутатов. Читайте далее...

Потерявшая ребенка и дом Инга: боль притупилась, но никуда не делась

«У нас была семья, мы ходили на работу. И в один день я потеряла все. Это – судьба». Рассказала Инга (41) в передаче «Радар», выходящей на телеканале Kanal 2, о том, что произошло с ней шесть лет назад. Она была у подруги, когда раздался роковой телефонный звонок. На том конце трубки оказался председатель квартирного товарищества. Его слова были жестокими и непонятными: «Ваш сын умер». Маленький сын Инги Эркки упал с балкона. Читайте далее...

Почти половина жителей Эстонии получит от государства более ста миллионов евро

По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии 490 000 человек, которые в начале следующего года получат в общей сложности 116 млн евро переплаченного подоходных налогов. Читайте далее...

Умерла мать двоих детей, которую поддерживала вся Эстония

Фонд лечения рака сообщил, что, к сожалению, умерла 35-летняя мать двух детей Катрин Урбала-Варуск, которую фонд летом поддержал с помощью более 500 сделавших пожертвования людей и предприятий. Читайте далее...

Противники миграционного пакта ООН собрались у здания Министерства иностранных дел

Сегодня, 19 декабря, до полудня на Тоомпеа собрались противники миграционного пакта ООН, которые затем оправились к зданию Министерства иностранных дел. Читайте далее...

Лучший инвестор Нарвы: поддержки не дождались – нас считали слишком большим предприятием

Бизнес-леди Лариса Шабунова, гендиректор фирмы Fortaco Estonia, признанной лучшим инвестором Нарвы, ответила на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

С нового года ракетницы и стартовые пистолеты подпадут под действие Закона об оружии

В начале январе в перечень регулируемого оружия в Законе об оружии будут внесены ракетницы, стартовые и другие звуковые сигнальные пистолеты, а также компоненты огнестрельного оружия, для которых ранее специальные правила и требования не действовали. Читайте далее...

В Таллинне поставят памятник Сергею Довлатову