«Однажды мы все умрем. У живущих нет права этому мешать»

Маленькие желания пациентов

Дни больных состоят из маленьких дел. Некоторым женщинам важно сделать прическу, завить волосы. Кто-то по утрам красит ресницы. А кто-то хочет хотят отметить свой день рождения: «Если настоящий день рождения еще далеко, в таком случае устраиваем праздник по поводу того, что человек прожил у нас две недели».

По словам Лейбур, важно позволять делать эти маленькие дела: «Как мы однажды рождаемся, так мы однажды и умираем. У живущих нет права этому мешать. Меня огорчает, когда всю жизнь проработавший человек в старости и бедности должен сам думать, как ему справиться. Еще хуже, если у него началась деменция, бич этого века – тогда у него никого нет».

Елена Лейбур считает, что умирающего нужно каждый день как минимум один раз осматривать. Обычная сестринская помощь такую возможность предоставить не может. ФОТО: Tairo Lutter

Она говорит, что люди боятся приводить к умирающему детей. В действительности и ребенку позже будет легче пережить скорбь, если он видел, что отняло у него мать или отца: «У нас был один замечательный случай, когда уходил молодой мужчина, и молодая женщина с маленьким ребенком приходила к нему. Малыш спал в обнимку с отцом. Думаю, что потом этой семье было легче, зная, что он это делал».

В хосписное отделение диаконической больницы попадают и молодые люди. Это, по словам Лейбур, тяжелее всего: «Молодая женщина смотрит на тебя и говорит: я всю жизнь занималась спортом, я никогда не курила, даже не пробовала алкоголь, и теперь у меня рак мозга – почему?»

Лейбур говорит, что для Министерства социальных дел они - словно пустое место: «Мы очень обеспокоены тем, что на конференциях чиновники министерства подходят к нам поздороваться, но такого признания, как официальное паллиативное лечение, в том числе услуга хосписа, до сих пор нет». По ее словам, как только ты ступаешь на порог министерства, перед тобой словно захлопывают дверь.

MTÜ Pallium, к которому относится и Лейбур, сделало Министерству социальных дел предложение составить концепцию паллиативного лечения. Это означает лечение, которое сосредоточено на смягчении симптомов. У объединения есть цель сделать паллиативное лечение доступным для всех. Министерство это предложение не поддержало, но недоходное объединение и продолжает работать над этой концепцией: «Медицина может смягчить очень много симптомов. Мы не представляем себе, у какого количества больных боль так и остается не купированной. Люди мучаются дома, а родственники смотрят на это. Так не должно быть».

Больничная касса пересмотрит финансирование

Член парламентской социальной комиссии Моника Хауканымм отметила, что в услугах хосписов есть очень большая потребность. Она сказала, что два года назад министерство и Больничная касса были готовы внести хосписную услугу отдельной строкой наряду с сестринским уходом: «Но поскольку идея не прошла, нужно продолжать этого добиваться».