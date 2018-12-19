Журналисты выбрали лучших спортсменов Эстонии

По версии спортивных журналистов лучшей спортсменкой года стала фехтовальщица Катрина Лехис, которая заняла первое место на чемпионате Европы в индивидуальной шпаге, а также седьмое место на ЧМ по фехтованию. Лехис победила с огромным преимуществом - из 49 первых мест ей достались 34.

За Лехис в тройке лучших финишировали конькобежка Саския Алусалу и Анетт Контавейт.

Среди мужчин победу одержал Магнус Кирт, завоевавший бронзу на ЧЕ по легкой атлетике в метании копья. Он опередил раллиста Оття Тянака и бронзового призера ЧМ в залах в многоборье, Майкеля Уйбо.

Лучшей командой стала раллийная пара Отть Тянак и Мартин Ярвеоя. Они опередили выигравшую волейбольную Золотую лигу Европу, а также пробившуюся на ЧЕ, мужскую сборную по волейболу. Третье место заняла женская сборная по фехтованию на шпагах, занявшая третье место на ЧЕ в Сербии.