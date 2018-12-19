Вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве Людмиле Янченко провалился

Отставку Янченко с поста мэра Кохтла-Ярве поддержали 8 депутатов, 16 были против. В зале заседаний присутствовала и группа активистов во главе с Янеком Пахка, пришедших в футболках, на которых был напечатан призыв к отставке Людмилы Янченко, пишет Rus.ERR.