Ср, 19.12.2018
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Вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве Людмиле Янченко провалился

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Мэр Кохтла-Ярве Людмида Янченко (на фото слева).

ФОТО: Николай Андреев

Во вторник, 19 декабря, на сессии городского собрания Кохтла-Ярве провалился вотум недоверия мэру Людмиле Янченко, который инициировала группа недовольных депутатов.

Отставку Янченко с поста мэра Кохтла-Ярве поддержали 8 депутатов, 16 были против. В зале заседаний присутствовала и группа активистов во главе с Янеком Пахка, пришедших в футболках, на которых был напечатан призыв к отставке Людмилы Янченко, пишет Rus.ERR.

Находилась в зале заседаний и сама Людмила Янченко.

Причиной вотума недоверия, по мнению недовольных мэром депутатов, является бездействие и затягивание процесса по востребованию ущерба нанесенного городу прежним городским головой Евгением Соловьевым. 

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