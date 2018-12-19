Вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве Людмиле Янченко провалился
19 декабря 2018, 14:51
Во вторник, 19 декабря, на сессии городского собрания Кохтла-Ярве провалился вотум недоверия мэру Людмиле Янченко, который инициировала группа недовольных депутатов.
Отставку Янченко с поста мэра Кохтла-Ярве поддержали 8 депутатов, 16 были против. В зале заседаний присутствовала и группа активистов во главе с Янеком Пахка, пришедших в футболках, на которых был напечатан призыв к отставке Людмилы Янченко, пишет Rus.ERR.
Находилась в зале заседаний и сама Людмила Янченко.
Причиной вотума недоверия, по мнению недовольных мэром депутатов, является бездействие и затягивание процесса по востребованию ущерба нанесенного городу прежним городским головой Евгением Соловьевым.