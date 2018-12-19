Хитрые преступники обманули различные эстонские фирмы на 500 000 евро

Мошенническая схема состоит в том, что преступники получают доступ к некоторым почтовым ящикам предприятий и следят за перепиской. В подходящее время преступники от имени партнера предприятия просили оплатить измененный счет, другими словами сделать перевод на их банковский счет.

«Ставшие причиной большого ущерба мошеннические схемы были продуманы и хорошо распланированы, из-за чего их было тяжело распознать. Но может привлечь внимание обстоятельство, что отправитель изменил номер банковского счета или торопил с оплатой», - объясняет руководитель отдела по вопросам кибербезопасности RIA Уку Сяреканно, добавляя, что при подозрении следует позвонить отправителю и перепроверить.

Помимо мошенничества с банковскими счетами, в ноябре были распространены две связанные с Facebook мошеннические кампании. Целью одной кампании было украсть данные пользователей и покупать рекламу другим предприятиям. В рамках другой кампании от имени команды Facebook отправляли письма, в которых поздравляли с выигрышем миллиона долларов и просили контактные данные для перевода денег.