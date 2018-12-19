Возможность сделать хорошее дело: центру крови нужна помощь определенных доноров

Состояние пациентов тяжелое и им нужны переливания компонентов определенных групп крови. На помощь зовут как постоянных доноров, так и людей, которые раньше сдавали кровь, но давно этого не делали.

В последние годы у больниц возросла потребность продуктах крови негативных О, А и В групп, и центр крови активно рассылает приглашения донорам с этими группами крови. Однако запасов перед длительными праздниками не так много и кровь потребуется про запас. Нулевая негативная группа крови в Эстонии есть всего у 4,3 процента населения, речь идет об универсальной группе донорской крови, красные кровяные тельца которой можно переливать людям с другими группами крови, а также в ситуации, когда нет возможности определить группу крови нуждающегося в помощи.

«Поэтому доноров с негативной нулевой группой всегда активно приглашают. Но сейчас у нас в больницах находятся несколько пациентов с этой группой крови, которым для переливания подходит только она. Кроме того, есть большая потребность в негативных группах крови А и В»,- объяснила руководитель центра крови доктор Рийн Кулласте.

Центр крови на улице Эдала и в DoonoriFoorum на Нарва-маантеэ, 5 в Таллинне открыты сегодня и завтра с 11.00 до 19.00, а в пятницу время работы продлено до 18.00, то есть центр крови открыт с 8.00 до 18.00, а DoonoriFoorum с 11.00 до 18.00. Оба центра открыты и в субботу, 22 декабря с 10.00 до 15.9. Люди, которые не могут сдать кровь по рабочим дням, могут это сделать в субботу. Доктор Кулласте подчеркнула: «Тех, кто не успеет сдать кровь до праздников, очень ждем и 27-28 декабря, а также в новом году, начиная с 2 января».